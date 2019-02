കോഴിക്കോട്: കേരളത്തില്‍ കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് തൃത്താല ആലൂര്‍ സ്വദേശിയായ ഡാനിഷ് റിയാസ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വിവാഹസല്‍ക്കാരത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിനും കുട്ടികള്‍ നൃത്തം ചെയ്തതിനും സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനും തന്റെ കുടുംബത്തിന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ബഹിഷ്‌കരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു ഡാനിഷിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്. ഒന്നരമാസമായി തുടരുന്ന ഈ ബഹിഷ്‌കരണത്തില്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം മയപ്പെടുത്താതിനാലായിരുന്നു സംഭവം പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കാന്‍ ഡാനിഷ് തീരുമാനമെടുത്തത്. ഡാനിഷിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ തുറന്ന കത്ത് വൈറലായപ്പോള്‍ ദേശീയമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ബഹിഷ്‌കരണം വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തു.

തൃത്താല ആലൂര്‍ സ്വദേശി ഡാനിഷ് റിയാസിന്റെ സഹോദരന്റെ വിവാഹസല്‍ക്കാരത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ സ്റ്റേജില്‍ കയറി മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചതും ഫോട്ടോയെടുത്തതുമാണ് ആലൂര്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. വിവാഹചടങ്ങില്‍ വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതും കുട്ടികള്‍ നൃത്തംചെയ്തതും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ പൊറുക്കാനാവാത്ത തെറ്റുമായി. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആലൂര്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഡാനിഷ് റിയാസിന്റെ കുടുംബത്തെ ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യം അവര്‍ സഹോദരനെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമേ ജുമുഅയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുംവിധം പള്ളിയിലെ ഖത്തീബ് വിഷയത്തില്‍ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചെന്നും ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഡാനിഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒരുതരത്തിലുള്ള വിലക്കോ ബഹിഷ്‌കരണമോ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആലൂര്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അസീസ് ആലൂര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഡാനിഷിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആലൂര്‍ മഹല്ലില്‍ പുതിയ ഖത്തീബ് വന്നതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹിഷ്‌കരണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും ഡാനിഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു. മുസ്ലീം വിവാഹ ചടങ്ങുകളില്‍ ഗാനമേളയോ വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതോ പാടില്ലെന്നും സ്ത്രീകള്‍ സ്റ്റേജില്‍ കയറി ഫോട്ടോയെടുക്കരുതെന്നുമാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശം. അതിനാല്‍ പ്രദേശത്തെ മിക്ക മുസ്ലീം വിവാഹങ്ങളിലും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയെ ഭയന്ന് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും ഡാനിഷ് പറയുന്നു.

രണ്ടര വര്‍ഷം മുന്‍പ് തന്റെ വിവാഹചടങ്ങിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ട് അതെല്ലാംനിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്തി. ഇതിനാലാണ് സഹോദരന്റെ വിവാഹം മഹല്ലില്‍നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ എടപ്പാളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തന്റെ സ്വന്തം താത്പര്യപ്രകാരമായിരുന്നു വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഒരുക്കിയത്. ആഘോഷത്തിനിടെ കുട്ടികള്‍ നൃത്തം ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വിവാഹസല്‍ക്കാരത്തിന് ശേഷം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇതിനെചൊല്ലി എന്റെ കുടുംബത്തിന് ബഹിഷ്‌കരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു- ഡാനിഷ് വിശദീകരിച്ചു.

തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ മതവിശ്വാസികളാണെന്നും അതിനാല്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനുശേഷം തന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് പള്ളിയിലേക്കുള്ള മാസവരിസംഖ്യ വാങ്ങാറില്ല. ഉസ്താദുമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബവുമായി മഹല്ല് വാസികള്‍ സഹകരിക്കരുതെന്നാണ് ആഹ്വാനം. ഇത് കുടുംബത്തിന് വളരേയേറെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാം തന്റെ താത്പര്യപ്രകാരമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും തനിക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിച്ചാല്‍ പ്രശ്നമില്ലെന്നും കാണിച്ച് സഹോദരന്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒന്നരമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്- ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 28-നായിരുന്നു ഡാനിഷിന്റെ സഹോദരന്‍ ഷഹാസിന്റെയും കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശിനി നസ്വയുടെയും വിവാഹം. തൃത്താല ആലൂര്‍ സ്വദേശിയും ബിസിനസുകാരനുമായ ഡാനിഷ് റിയാസ് കൊച്ചിയിലാണ് താമസം.

അതേസമയം ഡാനിഷിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരേ ഒരുതരത്തിലുള്ള വിലക്കോ ബഹിഷ്‌കരണമോ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം. ഡാനിഷിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും സ്ത്രീകള്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതിനും മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്കില്ലെന്നും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അസീസ് ആലൂര്‍ പറഞ്ഞു. വിവാഹചടങ്ങുകളില്‍ ഗാനമേള, ആഡംബരം, മദ്യസത്കാരം തുടങ്ങിയവയൊന്നും പാടില്ലെന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നേരത്തെ തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. മതവിശ്വാസത്തിന് എതിരായ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഡാനിഷിന്റെ വിവാഹചടങ്ങില്‍ ഗാനമേള ഉള്‍പ്പെടെ നടന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതാണ്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ അതില്‍ ഖേദംപ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ ഡാനിഷിന്റെ സഹോദരന്റെ വിവാഹത്തിലും ഇത്തരം പരിപാടികളുണ്ടായി. ഇതിനെതുടര്‍ന്നാണ് ഡാനിഷിന്റെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍ പ്രസിഡന്റായ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഡാനിഷിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് മാസവരിസംഖ്യ വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും ഉസ്താദുമാരുടെ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയോ എഴുതി നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.സംഭവത്തില്‍ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് അവരുടെ കുടുംബം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാനിഷാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികളില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നുമാണ് സഹോദരന്‍ അറിയിച്ചത്- അസീസ് വിശദീകരിച്ചു.

പള്ളിയില്‍ ജുമുഅ നമസ്‌ക്കാരത്തിനുശേഷം ഡാനിഷിന്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുംവിധം ഖത്തീബ് സംസാരിച്ചെന്ന ആരോപണവും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അസീസ് നിഷേധിച്ചു. വിവാഹചടങ്ങിനിടെ ഗാനമേള ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഇത്തരം പരിപാടികള്‍ പാടില്ലെന്നും ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെരീതിയിലാണ് ഖത്തീബ് സംസാരിച്ചത്. ഡാനിഷിന്റെ കുടുംബത്തെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്മിറ്റി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഊരുവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഒരിക്കലും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടുതവണയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ചതിനാല്‍ അവരുമായി തത്കാലം സഹകരിക്കേണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അത് ദീര്‍ഘകാലം തുടരാനൊന്നും തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഡാനിഷിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പള്ളിയില്‍ വരുന്നതിനോ പ്രദേശത്തെ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ ഒരു വിലക്കുമില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസവും ആ സഹോദരന്‍ തന്നോടൊപ്പം ഒരു നിക്കാഹില്‍ പങ്കെടുത്തതാണ്- അസീസ് പറഞ്ഞു. ഡാനിഷിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച അസീസ് സംഭവത്തില്‍ കമ്മിറ്റി കൂടി വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

