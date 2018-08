ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്ന്‌ ഓരോ ദിവസവും പുറത്ത് വരുന്നത് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ബിഹാറിലെ മുസാഫര്‍പുര്‍ ആയിരുന്നു കൊടും ക്രൂരതകള്‍ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായതെങ്കില്‍ ഈ ആഴ്ച്ച അത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദേവരിയയാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള കൊടുംക്രൂരതകളുടെയും മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെയും പേരിലാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയത്. മുസാഫര്‍പുരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാംസക്കച്ചവടമെങ്കില്‍ ദേവാരയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ മൂക്കിനുതാഴെ നടന്ന നരനായാട്ടിന് മൗനാനുവാദം കൊടുത്തു. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരകളായത് 15 വയസില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ആകെ 56 കുട്ടികള്‍, 18 കുട്ടികളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കണക്കില്‍പ്പെടാത്തതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തതും ഇനിയും എത്രയോ ഏറെ..

ദേവരിയ-ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

ഒരോ ദിവസവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദേവരിയയില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുഷ്യക്കടത്തിനും മാംസക്കച്ചവടത്തിനുമായി അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന 24 അന്തേവാസികളെ പോലീസെത്തി മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ ഗിരിജ ത്രിപാഠി, ഭര്‍ത്താവ് മോഹന്‍ ത്രിപാഠി, ഇവരുടെ മകള്‍ എന്നിവരെ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കും മുമ്പ് കുട്ടികളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും മാനസികവും ശാരിരീകവുമായ പീഡനം നേരിട്ടിരുന്നു. വെളുപ്പും,കറുപ്പും, ചുവപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള കാറുകളില്‍ കയറ്റി പെണ്‍കുട്ടികളെ പലര്‍ക്കും കാഴ്ച്ചവയ്ക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുക പതിവായിരുന്നതായി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പുലര്‍ച്ചെയാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാറുള്ളത്. വന്നാല്‍ കുട്ടികളില്‍ പലരും കരയുന്നത് കാണാമായിരുന്നുവെന്നും രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.



രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ വന്ന് അഞ്ചും എട്ടും വയസുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഭക്ഷണവും മിഠായികളും വിതരണം ചെയ്തതായും ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്‌പെയിനിലേക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയതെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു.

മിസാഫര്‍പുര്‍ ബീഹാര്‍

സമാനതയില്ലാത്ത ക്രൂരകൃത്യമാണ് മുസാഫര്‍പുരിലെ അഭയ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടന്നത്.

ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം മുസാഫര്‍പുരിലെ അനാഥരായ 32 പെണ്‍കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കേട്ടത്. തുള്ളിക്കളിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായത്തില്‍, അറിവിന്റെ പടികള്‍ ഒരോന്നായി ചവിട്ടിത്തുടങ്ങേണ്ട പ്രായത്തില്‍ അഭയമാകുമെന്ന് കരുതിയ ഇടം അവര്‍ക്ക് അരക്കില്ലമാകുന്നു. സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതിയ കൈകളാല്‍ പിച്ചിചീന്തപ്പെടുന്നു. ഉറങ്ങിയെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വേദനകള്‍ക്ക് അപ്പുറം തങ്ങള്‍ക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു പോലും ആ പാവങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകുമായിരുന്നില്ല.

ബിഹാറിലെ മുസാഫര്‍പുരിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ 32 പെണ്‍കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ്.

എന്നാല്‍ അവിടം കൊണ്ട് തീര്‍ന്നില്ല, ദിവസം തോറും മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് മുസാഫര്‍ പുരിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്.



പോക്‌സോ പ്രകാരം കേസെടുത്ത പോലീസിന്റെ 16 പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത് കൊടും ക്രൂരതയുടെ കഥകളാണ്. ശിശുക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രവികുമാറും അഭയകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമയായ ബ്രിജേഷ് താക്കൂറും പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യുകയും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമല്ല അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു ഓപ്പറേഷന്‍ തിയ്യറ്റര്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ഗര്‍ഭിണികളാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ ഇവിടെ വച്ച് നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയരാക്കിയിരുന്നുവെന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും പോലീസിന്റെ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്.

അതൊരു അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല വേശ്യാലയമായിരുന്നുവെന്നാണ് അഡീഷ്ണല്‍ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന സംഗീത സാഹ്നി കേസിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് രോഷത്തോടെ പ്രതികരിച്ചത്.

18 വയസിന് താഴെയുള്ള 42 അന്തേവാസികളാണ് അഭയകേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായ കച്ചവടമാണ് രവികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിവരയിടുന്നു. ശരീരം പെട്ടെന്ന് വളരാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹോര്‍മോണ്‍ ഗുളികകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 62 തരം ഗുളികകളും സിറിഞ്ചുകളും പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

മയക്കുമരുന്നു കുത്തിവെച്ച് ഉറക്കിയ ശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. രാത്രിയില്‍ നഗ്നരായി കിടക്കുകയെന്നത് അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അലിഖിത നിയമമായിരുന്നുവെന്ന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചാണ് രവി കുമാര്‍ പകപോക്കിയത്.

ടാറ്റ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെയാണ് മനസാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന ഈ ക്രൂരത പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്.

സിബിഐ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. 12 അംഗ സിബിഐ സംഘം മുസാഫര്‍പുരില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

പട്ടിണി, പീഡനം , പൊള്ളലേല്‍പിക്കല്‍; ദുരിത ജീവിതവുമായി അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ......

