ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില്‍ 26കാരിയായ മൃഗഡോക്ടര്‍ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അനാസ്ഥ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായ സമയം വീട്ടുകാര്‍ പരാതി നല്‍കിയപ്പോള്‍ അവള്‍ ഒളിച്ചോടിപോയതാവാമെന്ന് നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അപകട സമയത്ത് പെൺകുട്ടി സഹോദരിയെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസിനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന മന്ത്രി മുഹമ്മദ് മെഹമൂദ് അലിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിറകെയാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം ചർച്ചയാവുന്നത്. പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിയതാവാമെന്ന ഊഹം പറഞ്ഞ് യുവതിക്കായുള്ള അന്വേഷണം വൈകിപ്പിച്ചുവെന്ന് വലിയ ആരോപണമാണ് പോലീസിനു നേരെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു ശേഷം പോലീസിനു നേരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് തെലങ്കാനയില്‍ ഉയരുന്നത്.

നിര്‍ഭയയ്ക്ക് ശേഷവും രാജ്യത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ പ്രതികരണം വലിയ ചോദ്യമാണുയര്‍ത്തുന്നത്. കുറ്റവാളികള്‍ ശിക്ഷക്കപ്പെട്ടാലും മകളെ തങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മുന്നില്‍ ഉത്തരമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്നത് സ്ത്രീസുരക്ഷിതമ്ലലാത്ത ഈ രാജ്യം കൂടിയാണ്.

"അവര്‍ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയയിരുന്നു. ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. സംഭവം നടന്ന ശേഷം അധികൃതര്‍ എന്റെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് പറയാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം കടന്നു പോവുന്നത്. അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ പോലും കഴിയുന്നില്ല. നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടെന്ത് പ്രയോജനം. ഞങ്ങളുടെ മകള്‍ തിരിച്ചുവരുമോ. നിര്‍ഭയയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന ദുരന്തവും.

മൃഗങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അവളെ മൃഗ ഡോക്ടറാക്കിയത്. ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള റാങ്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെറ്ററിനറിയാണ്. കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോള്‍ തെരുവു പട്ടികളെയും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശുക്കളെയും കുതിരയെയുമെല്ലാം അവള്‍ പരിചരിക്കുമായിരുന്നു", ബന്ധു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു

മൃഗങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും കുടുംബവുമായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം. പാചകത്തോടും പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ്‌പേര് വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത മറ്റൊരു ബന്ധു പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ദൂരെ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെ വീട്ടില്‍ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിതാവ് വിരമിക്കാന്‍ ഇനി എട്ട് മാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. റിട്ടയര്‍മെന്റ് ജീവിതം കുടുംബത്തോടൊത്ത് ആഹ്ലാദിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന പദ്ധതിയിലായിരുന്നു അവര്‍. അതിനിടയിലാണ് ഈ ദുരന്തം കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തിയത്.

