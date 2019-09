ന്യൂഡല്‍ഹി: മരിക്കാന്‍ ആളുകളെ ഗ്യാസ്ചേംബറിലേക്ക് അയക്കുന്ന രീതി ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. രാജ്യത്ത് അഴുക്കുചാലുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം.

ഓടകളിലെ ആള്‍ത്തുള വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലിയിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുരക്ഷിതമായ മുഖാവരണവും ഓക്‌സിജന്‍ സിലന്‍ഡറും നല്‍കാത്തതെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാലിനോട് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.

ആള്‍ത്തുളകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മാസം നാലും അഞ്ചും പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തു തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഓടകളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്കു ആരെങ്കിലും കൈകൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങള്‍. ഇതിനു മാറ്റമുണ്ടാകണം. സ്വാതന്ത്ര്യംകിട്ടി 70 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു -ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

പട്ടികജാതി-വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയല്‍ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീംകോടതിയുടെ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.

