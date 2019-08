പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ബാലനീതി നിയമത്തിന്റെ 74-ാം വകുപ്പിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അംഗം ശ്രീല മേനോന്‍ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ ക്യാമ്പില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാലാംക്ലാസുകാരിയുടെ ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബാലവകാശകമ്മിഷന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും സംരക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണ്. ജില്ലകളിലെ ശിശുക്ഷേമ സമിതികളാണ് ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ക്യാമ്പ് അധികൃതര്‍ ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കോ, പോലീസിനോ കൈമാറണം. നിയമപ്രകാരമുളള ദത്തെടുക്കലിലൂടെയല്ലാതെ കുട്ടിയെ സ്വന്തം ഭവനത്തില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നതോ, ആര്‍ക്കെങ്കിലും കൈമാറുന്നതോ ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം ക്രിമിനല്‍ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ശ്രീല മേനോന്‍ പറഞ്ഞു.

മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് അച്ഛനൊപ്പമാണ് കുട്ടിയും സഹോദരങ്ങളും എത്തുന്നത്. ഇവരുടെ അച്ഛന്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. നേരത്തെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഇവരുടെ വീടെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഷെഡ് മഴയില്‍ തകര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറംലോകമറിഞ്ഞതോടെ അനാഥയായ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമറിയിച്ച് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഇതോടെ കുട്ടിയെയും, ദത്തെടുക്കാന്‍ താല്പര്യം കാണിച്ച ദമ്പതിമാരെയും ചേര്‍ത്തുവെച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയരീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.

മാവൂര്‍ മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിയും സഹോദരനും ഇപ്പോള്‍ മാവൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുളള പകല്‍വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്ന്. ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് ഈ പകല്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ കഴിയാമെന്നും ഇതിനുളള ഉത്തരവ് യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്ത പാസാക്കണമെന്നും ബാലവകാശകമ്മിഷന്‍ പഞ്ചായത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. സഹായിക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് മുന്‍കൈ എടുത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിക്കാനും കമ്മിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ തന്നെ നാലാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് കുട്ടി. സ്പോര്‍ട്സില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്ന കുട്ടിയെ ഇവിടെത്തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം.

നിയമപ്രകാരമുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍

മൂന്നുതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ദത്തെടുക്കലിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. ഒന്ന്, ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ രക്ഷിതാക്കള്‍ സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത കുട്ടികള്‍. കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണവും ശ്രദ്ധയും നല്‍കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് കുട്ടിയെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാം. രണ്ട്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടി. മാതാപിതാക്കള്‍ അമ്മത്തൊട്ടില്‍ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍. മൂന്ന്, അനാഥരാകുന്ന കുട്ടി. അതിനര്‍ഥം അച്ഛനുമമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടി എന്നല്ല ബന്ധുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ആരോരും നോക്കാനില്ലാത്ത കുട്ടിയെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയില്‍ എത്തുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് സമിതി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇവരെ അഡോപ്ഷന്‍ ഏജലന്‍സിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. ഇതിനായി കെയറിങ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ചേര്‍ന്നാണ് അത് നടത്തുന്നത്. കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂര്‍ണമായാല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ്ചെയ്യും. സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തൂ. അത് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് പുനരാലോചനയ്ക്കുള്ള സമയമാണ്. ഇതേരീതിയില്‍ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേറെയുണ്ട്. അവിടെ വച്ചാണ് ഇതിന്റെ മാപ്പിങ് നടക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ കുറിച്ചും ദത്തെടുക്കാന്‍ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാനാകൂ. പുതിയ ഗസറ്റഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതാത് ജില്ലകളിലുളള കുടുംബകോടതികളിലായിരിക്കും ദത്തെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുക. നിയമപ്രകാരമുള്ള ദത്തെടുക്കലായതിനാല്‍ കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഫോളോഅപ്പുകള്‍ കൃത്യമായി നടക്കും. നിയമപ്രകാരമുളള ദത്തെടുക്കലിലൂടെയല്ലാതെ കുട്ടിയെ സ്വന്തം ഭവനത്തില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നതോ, ആര്‍ക്കെങ്കിലും കൈമാറുന്നതോ ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം ക്രിമിനല്‍ കുറ്റകൃത്യമാണ്.

