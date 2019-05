ന്യൂഡല്‍ഹി: 542 ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളില്‍ 303-ലും വിജയിച്ച ബിജെപിക്ക് ലോക്സഭയില്‍ ഒരു മുസ്ലിം എംപി പോലും ഇല്ല. 27 % മുസ്ലിങ്ങളുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ബിജെപി രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്. 95% മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള ലക്ഷ്വദ്വീപില്‍ ഒരു സീറ്റും കശ്മീരില്‍ മൂന്ന സീറ്റുമാണ് ബിജെപി മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കായി മാര്റിവെച്ചത്. ഈ ആറ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 13.4% മുസ്ലിങ്ങളാണ്. മതാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ലോക്‌സഭയിലെ അംഗത്വമെങ്കിലും ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി 73 മുസ്ലിം എംപിമാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. 17-ാം ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 26 മുസ്ലിം ജനപ്രതിനിധികള്‍ മാത്രമാണ്. 2014ല്‍ 23 മുസ്ലിം എംപിമാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 17-ാം ലോക്സഭയില്‍ എത്തനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ .6% മാത്രമാണ് വര്‍ധന.

ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, കര്‍ണാടക, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം എംപി പോലുമില്ല. ഇവിടങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണ് ജാര്‍ഖണ്ഡ്(14.5%), ഉത്തരാഖണ്ഡ്(13.9%), കര്‍ണാടക (12.9%), ഡല്‍ഹി (12.9%).

ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് 46% മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 30 ശതമാനത്തിലധികം ഉണ്ടെന്നതും ഇതോട് ചേര്‍ത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ്. 85 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും 720 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ 20 ശതമാനത്തിലധികം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്.

2013-നും 2015-നും ഇടയ്ക്ക് നടന്ന നിയമ സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം 35-ല്‍നിന്ന് 20% ആയി കുറഞ്ഞു. 2018-ല്‍ ഒരു മുസ്ലി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് ചത്തീസ്ഗഢില്‍നിന്ന് വിജയിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശ്(2), രാജസ്ഥാന്‍(8), തെലങ്കാന(8) എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കണക്കുകള്‍.

മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലെ കണക്കുകള്‍

2009-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നിര്‍ത്തിയ 29 മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ 10 പേരാണ് ജയിച്ചത്. 2014-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നിര്‍ത്തിയ 31 മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ വിജയിച്ചതാവട്ടെ 7 പേരും. 2019-ല്‍ 32 മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇത്തവണ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളും മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തുന്നതില്‍ ഉദാസീനത കാണിച്ചു. യുപിയില്‍ മഹാസഖ്യം മുന്നോട്ടു വെച്ച 78 സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ 10 മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു ്(ബിഎസ്പി - 6 എസ്പി - 4). 2009-ലും 2014-ലുംം ബിഎസ്പിക്ക് 14, 19 വീതം സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. എസ്പിക്ക് യഥാക്രമം 11, 14.

1980 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രാജ്യം ഏറ്റവും അധികം മുസ്ലിം എംപിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 49 പേര്‍. അന്നത്തെ ലോക്സഭയിലെ 10% പ്രാതിനിധ്യം.

content highlights: Representation of Muslim MPS in Loksabha is 26

Inputs from economis times, India Today, IndiaSpend