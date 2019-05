കോഴിക്കോട്: എംഇഎസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മുഖം മറച്ചുള്ള വസ്ത്ര ധാരണം നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ രംഗത്ത്. പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങളായ ജീന്‍സും ലെഗ്ഗിങ്‌സും മിനിസ്‌കര്‍ട്ടും നിരോധിച്ചവയിലുള്‍പ്പെടുമെന്നാണ് ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞത്. സ്‌ക്രോൾ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ നടത്തിയത്.

എം ഇ എസ് കോളജുകളില്‍ മുഖം മുടുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഏപ്രില്‍ ഏഴിനാണ് ആഭ്യന്തര സര്‍ക്കുലര്‍ സ്ഥാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ സര്‍ക്കുലറിനു നേരെ സമസ്ത ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമുദായ സംഘനകളില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം.

പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങള്‍ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ ഉത്തരം നല്‍കിയത്.

"അവര്‍ ജീന്‍സ് , ലഗ്ഗിങ്‌സ് , മിനിസ്‌കര്‍ട് പോലുള്ളവ ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മുഖ്യധാരാ സമൂഹം ഇത്തരം വസ്ത്രധാരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്‌കാരത്തിനു നിരക്കുന്ന മാന്യത പുലര്‍ത്തുന്ന വസ്ത്രധാരണത്തെയാണ്. ഏതാണ് മോശം വേഷം, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല. സാരി മാന്യമായ വസ്ത്രമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ മാന്യമായും മോശമായും സാരി ധരിക്കാം".

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രമല്ല ആണ്‍കുട്ടികളും മാന്യമായ, പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകര്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പറഞ്ഞു.

"മാന്യമായ വസ്ത്രം എന്നതു കൊണ്ട് ഞാനെനന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വെച്ചാല്‍ നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ധരിക്കണമെന്ന് നാമാഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍", ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു.

നിഖാബ് നിരോധനം ചില വിദ്യാര്‍ഥികളെ എംഇഎസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്

"സ്വന്തം മതാചാര പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് എംഇഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പിന്തുടരുന്നത്. അത് അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് അവരവരുടെ മതങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറാം", എന്നാണ് ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്.

കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയെ വിമർശിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

"തലയും ശരീരവും പൂര്‍ണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്നതാണ് ബുര്‍ഖ. മുഖം മറയ്ക്കാതെ തലയും കഴുത്തും മറയ്ക്കുന്നതാണ് ഹിജാബ്. എന്നാല്‍ നിഖാബ് കണ്ണൊഴികെ മുഖം മുഴുവന്‍ മറയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദത്തിനിടെ വന്നതാണ്. ഈ വേഷങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. ഇതെല്ലാം സാംസ്‌കാരിക അധിനിവേശമാണെന്ന് നാം ഇനിയെങ്കിലും അംഗീകരിക്കണം", ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Not just the niqab,MES has also banned jeans, leggings and miniskirts, says FaZal gafoor