ഇത് പലായനമല്ല, പരക്കം പാച്ചിലാണ്. ജീവന്‍ വാരി കൈയില്‍ പിടിച്ചുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്. പലായനമെന്നോ അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹമെന്നോ സാഹിത്യഭാഷയില്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന ജീവിതദൃശ്യങ്ങളെ. രോഗഭയത്തിനും വിശപ്പിനും നടുവില്‍ രക്ഷ തേടിയുള്ള പാവങ്ങളുടെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ ഓട്ടമാണ് ആനന്ദ് വിഹാറിലും ഘാസിപ്പൂറിലും സാഹിബാബാദിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി കാണുന്നത്.

കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകളിലും ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങള്‍ തലയിലുമേറ്റി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കിലോമീറ്ററുകള്‍ നടന്നാണ് ഇവര്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെത്തുന്നത്. വൃദ്ധരും സ്ത്രീകളുമടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി പ്രവഹിച്ച് അതിര്‍ത്തികളില്‍ ജനസമുദ്രമായി മാറുന്നു. ബിഹാറിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒഡീഷയിലുമുള്ള ചെറുഗ്രാമങ്ങളിലെത്തിപ്പെട്ടാല്‍ രക്ഷയായെന്ന തോന്നലാണ് ഇവരെ വഴി നടത്തുന്നത്.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചെന്നോ കൊറോണ ബാധ തടയാന്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നോ ഉള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ആഹ്വാനങ്ങള്‍ ഈ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് അറിവില്ല. സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ നല്‍കിയ മാസ്‌കുകകള്‍ അണിഞ്ഞവരും അണിയാത്തവരും രാപ്പകല്‍ അതിര്‍ത്തി കടക്കാനായി കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു- ആയുസ്സിലാദ്യമായി അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഉയര്‍ന്ന അതിര്‍ത്തിമതിലുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നിസ്സഹായരായി. ഡല്‍ഹി നഗരങ്ങളിലും ചെറു ജോലികള്‍ ചെയ്ത് ചേരികളില്‍ ചെറുജീവിതങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കിയവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പൊടുന്നനെയെത്തിയ ലോക്ഡൗണ്‍ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു.

ഡല്‍ഹി വിടേണ്ടെന്ന് കേജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യമാകെ പടര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ ഭയം ഈ പാവങ്ങളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്നാല്‍ വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പണിയില്ലാതായി. എവിടെ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കും ? പട്ടിണിയാകും. ഗാവി (ഗ്രാമം)ലെത്തിയാല്‍ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിയാം-എന്തിന് ഡല്‍ഹി വിടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് സമസ്തിപൂര്‍ സ്വദേശി ഹരി ശര്‍മ മറുപടി നല്‍കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നാല്‍ ഉത്തംനഗറില്‍ നിന്നും മായാപുരിയില്‍ നിന്നും ഘാസിയാബാദില്‍ നിന്നും മയൂര്‍വിഹാറില്‍ നിന്നുമൊക്കെ മണിക്കൂറുകള്‍ നടന്ന് ആനന്ദ് വിഹാര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബസ് ടെര്‍മിനലിലും സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികളിലും എത്തുമ്പോഴേക്ക് യാത്രാവിലക്ക് നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

ബസ്,തീവണ്ടി ഗതാഗതങ്ങള്‍ നിലച്ചു. അന്ന് മുതല്‍ യാത്രാ മാര്‍ഗ്ഗം കാത്തു നില്‍ക്കുന്നവരാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേറെയും. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂരും ബിഹാറിലെ സമസ്തിപ്പുരുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനുള്ളവര്‍,കൊറോണയെ ചെറുക്കാന്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കൊന്നും പ്രായോഗികതയില്ലാത്ത നിലയില്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. ജനക്കൂട്ടം വാഹനങ്ങള്‍ക്കായി വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ജനപ്രവാഹം നിയന്ത്രണാതീതമായപ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാരുകളും ഇടപെടാനിറങ്ങിയത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്-ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആയിരത്തോളം ബസ്സുകള്‍ അയച്ച് നാട്ടുകാരെ മടക്കി കൊണ്ടു പോകാന്‍ നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. ഈ ബസ്സുകള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞെങ്കിലും ആള്‍ക്കൂട്ടം അത്രത്തോളം ബാക്കിയായി. സാമൂഹിക അകലം ഒരു മിഥ്യയായി. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ സാബു സ്‌കറിയക്കൊപ്പം ആനന്ദ വിഹാറിലെത്തുമ്പോള്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം വീണ്ടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ



ആനന്ദ വിഹാര്‍ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസ് ടെര്‍മിനലിന്റെ കവാടങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. എന്നാല്‍ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റോഡിലെ പെട്രോള്‍ പമ്പിനരുകില്‍ ഇടമുറിയാത്ത ജനസാന്നിധ്യം. സഞ്ചികളും ഭാണ്ഡങ്ങളും ആശങ്കകളുമായി അവര്‍ അസ്വസ്ഥരായി കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു. അവരെ സമാധാനപൂര്‍വം നിയന്ത്രിച്ച് ഡല്‍ഹി പോലീസ്,സിവില്‍ പോലീസ്,എന്‍.ഡി.ആര്‍.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.

സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിക്കുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ വിദേശ സ്വദേശ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളത് കേവലം ഒരു മാസ്‌കിന്റെ പിന്‍ബലം മാത്രം. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഈ അവശ്യ സേവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും ആശങ്കയിലാണ്.

തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ എപ്പോള്‍ എത്തുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ആരെക്കണ്ടാലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്നയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടക്ക് വന്നു നിന്ന ബസുകളില്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബിഹാര്‍ ബസുകള്‍ക്ക് പുറമെ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരും ബസുകള്‍ വിട്ടു നല്‍കിയിട്ടും ആള്‍ക്കൂട്ടത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനായില്ല. രോഗഭയത്തിനും വിശപ്പിനുമിടയില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആയിരങ്ങളുടെ പലായനം തുടരുന്നു



ജീവ് ലാലിന്റെ സങ്കടം,ആയിരങ്ങളുടെ വേദന

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി ജീവ്‌ലാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ആനന്ദ് വിഹാറിലുണ്ട് .ഒപ്പം ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും. ഇളയകുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം പ്രായം.'ഇന്നും പോകാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല സാബ്..'പാലീസുകാരന് മുന്നില്‍ നിന്നയാള്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. 'കുഞ്ഞിന് തീരെ വയ്യ..'അയാള്‍ പറഞ്ഞ് തീര്‍ക്കും മുമ്പ്,അടുത്ത ബസിനായി ഇളകിയെത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം അയാളെ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി .ആ ബസിലും ജീവ്‌ലാലിന് കയറാനായില്ല.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂരിലേക്കാണ് ജീവ്‌ലാലിന് പോകേണ്ടത്. ജീവ്‌ലാല്‍ മാത്രമല്ല, അങ്കിത് ശര്‍മയും മുഹമ്മദ് ഇല്യാസും ഹരിവംശും ബിനീതയും പിന്നെ പേരറിയാത്ത ആള്‍ക്കൂട്ടവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണ്. മുന്നില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുന്ന ബസുകള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോള്‍ പലരും നിരാശയോടെ പിന്‍വാങ്ങുന്നു. അടുത്ത സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ബസുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പരക്കം പാച്ചില്‍. അതും നിറയുമ്പോള്‍ മറ്റൊരിടം തേടി നീക്കം.

രോഗഭയത്തിനും വിശപ്പിനുമിടയിലൂടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളുടെ പലായനത്തിന്റെ സങ്കട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആനന്ദ് വിഹാറിലൂം ഘാസിപ്പൂരും കൗസംബിയിലും സാഹിബാബാദിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി അരങ്ങേറുന്നത്. കൊറോണ രോഗവ്യാപനവും ലോകഡൗണും തൊഴില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ പട്ടിണിയും മൂലം ഡല്‍ഹി വിട്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ബിഹാറിലും രാജസ്ഥാനിലുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള താല്‍ക്കാലിക മടക്കയാത്രക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. ഇടം വലം തിരിയാന്‍ ഇടമില്ലാതെ വാഹനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തന്നെ രോഗവ്യാപന സാധ്യതക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ



സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് ആരംഭിച്ച ജനപ്രവാഹം ഞായറാഴ്ച വൈകിയും തുടരുകയാണ്. കുട്ടികളും വൃദ്ധരും രോഗികളും സ്ത്രീകളും കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നാണ് ഡല്‍ഹി-എന്‍.സി.ആര്‍ അതിര്‍ത്തി മേഖലകളിലെത്തുന്നത്. ജീവ്‌ലാലിനെപ്പോലെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച രാത്രി മുതല്‍ നാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനവും കാത്ത് നില്‍ക്കുന്നവര്‍ ഈ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയില്‍ പലരും ആനന്ദ് വിഹാറിലെ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസ് ടെര്‍മിനലില്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പായി.

ഞായറാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും ഡല്‍ഹിയുടെ പ്രധാന നിരത്തുകളിലൂടെ ചെറു ചെറു ജനക്കൂട്ടങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതിനാല്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്താന്‍ കഴിയുമോയെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ മറുഭാഗത്ത്. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാല്‍ പലായനങ്ങളും അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹങ്ങളും പലവട്ടം കണ്ട ചരിത്രത്തിന് രോഗഭീതിയാലുള്ള ഈ യാത്ര വിരളമായ അനുഭവമാണ്.

