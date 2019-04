മുംബൈ: ഗര്‍ഭപാത്രമുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങള്‍ അപൂര്‍വ്വമായേ ഇവിടെ കാണൂ. ഗര്‍ഭപാത്രം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രാമമാണിത്. ഇത് വഞ്ചര്‍വാടി, പടിഞ്ഞാറന്‍ മഹാാഷട്രയിലെ ബീഡ് ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം.

വഞ്ചര്‍വാടി ഗ്രാമത്തിലെ 50 % സ്ത്രീകളും ഗര്‍ഭപാത്രമില്ലാത്തവരാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുണ്ടായ ശേഷം ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് സ്വന്തം ശരീരം പോലും മറന്നുള്ള ഈ കൃത്യത്തിന് സ്ത്രീകള്‍ മുതിരുന്നത്.

ഇവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും കരിമ്പ് വെട്ടല്‍ ഉപജീവനമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്. കരിമ്പ് വെട്ടല്‍ കാലം അടുക്കുമ്പോള്‍ ഇവരെല്ലാം പടിഞ്ഞാറന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പ് തോട്ടങ്ങള്‍ ധാരാളമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കുടിയേറും. ഒക്ടോബര്‍ മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഇത്തരത്തിൽ കുടിയേറുന്നത്. ഗര്‍ഭപാത്രമില്ലാത്ത സ്ത്രീകള്‍ കരിമ്പ് വെട്ടാന്‍ വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍. അതിനാല്‍ തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രസവ ശേഷം ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാവുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകള്‍.

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിനെ ഒരു യൂണിറ്റായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്രയാസമേറിയ ജോലിയാണ് കരിമ്പ് വെട്ടൽ. അതിനാൽ ജോലിക്കിടയിൽ ഇടവേളയെടുത്താല്‍ 500 രൂപ വരെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടർമാർ പിഴയീടാക്കും. മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിശ്രമമെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാല്‍ ഇവര്‍ പിഴയൊടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് സ്ത്രീകള്‍ ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാവുന്നത്.

"വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്ത് തീര്‍ക്കേണ്ട ജോലിയാണിത്. അതിനാല്‍ തന്നെ മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ബാധ്യതയാണ്",, കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരിലൊരാളായ ദാദാ പാട്ടീല്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ ശസ്ത്കക്രിയയ്ക്ക് നിര്‍ബന്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് കുടുംബങ്ങള്‍ സ്വയമേവ തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്നും കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. അതേ സമയം ചില കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി പണം മുന്‍കൂറായി നല്‍കാറുണ്ടെന്നും പിന്നീട് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകള്‍ വരെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർക്കിടയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത്.

പല കുടുംബങ്ങളും ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം ഒരു സീസണിലെ കരിമ്പ് വെട്ടലില്‍ നിന്നാണ് നേടുന്നത്. ഒരു ടണ്‍ കരിമ്പ് വെട്ടിയാല്‍ 250 രൂപ ലഭിക്കും. എത്ര ടണ്‍ കൂടുതല്‍ വെട്ടുന്നോ അത്രയധികം തുക ലഭിക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇടവേളയെടുത്താല്‍ വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇവര്‍ക്കുണ്ടാവുന്നത്. വര്‍ഷത്തില്‍ മറ്റ് ജോലികളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഇവര്‍ ജീവിക്കുന്നത്.

ഒട്ടും സ്ത്രീ സൗഹൃദമല്ല അവിടുത്തെ തൊഴില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ . കരിമ്പ് വെട്ടുന്നതിനിടയില്‍ പോകാന്‍ ഒരു നല്ല ശൗചാലയം പോലുമില്ല. മാസമുറസമയത്ത് കക്കൂസും വെള്ളവുമില്ലാത്തത് സ്ത്രീകളെ കൂടുതല്‍ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു. ഇതും ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഘടകമാണ്.

വാർത്ത കടപ്പാട്: ബിസിനസ്സ് ലൈൻ

