ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡല്‍ഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെയുള്ള കണക്കാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2018ല്‍ 1639 ബലാത്സംഗ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2017ല്‍ ഇത് 1673 ആണ്. അതേ സമയം 2018 ല്‍ സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 2535 ആണ്. 2017 ല്‍ ആകട്ടെ 2610 കേസുകളും ഈ വിഭാഗത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൊലപാതകകേസുകള്‍ 2018 ല്‍ 357 ആണ്. 2017-ല്‍ ഈ കണക്ക് 385 ആണ്. മോഷണകേസുകള്‍ 2017ല്‍ 6772 ല്‍ നിന്നും ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ 5034 ആയി ചുരുങ്ങി.

ഈ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ രാജ്യ തലസ്ഥാനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്.

