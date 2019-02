പുനെ: കശ്മീരില്‍ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയില്‍ വെച്ച് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു. പുനെ പത്രത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജിബ്രാന്‍ നസീറിനാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്. പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം കശ്മീരി യുവാക്കള്‍ക്കെതിരേ നടക്കുന്ന അക്രമണങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണിത്‌. ട്രാഫിക് സിഗ്നലില്‍ വെച്ചുണ്ടായ കശപിശക്കൊടുവില്‍ രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. കേസില്‍ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഇത് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമല്ലെന്ന് നസീര്‍ തന്നെ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമികള്‍ പിന്നീട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് ജിബ്രാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കശ്മീരിലെ കോളേജില്‍ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ യുവസേനക്കാര്‍ ആക്രമിച്ചിരുന്നു.

മോട്ടോര്‍ ബൈക്കില്‍ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പുനെയിലെ തിലക് റോഡില്‍ വെച്ച് 10.15ഓടെയാണ് ആക്രമണം നേരിട്ടതെന്ന് ജിബ്രാന്‍ പറഞ്ഞു. ട്രാഫിക് സിഗനലില്‍ വണ്ടി നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ പിറകില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പേര്‍ ഹോണടിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി, ഇത് പിന്നീട് ആക്രമണത്തില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പറിലുള്ള ബൈക്കായിരുന്നു ജിബ്രാന്‍ ഓടിച്ചിരുന്നത്.

താന്‍ കശ്മീരില്‍ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ നിന്നെ കശ്മീരിലേക്കയക്കുമെന്നും നിന്റെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം അവിടെ നടത്തിയാല്‍ മതിയെന്നും അക്രമികള്‍ പറഞ്ഞതായി ജിബ്രാന്‍ പറഞ്ഞു.അവര്‍ ജിബ്രാന്റെ മൊബൈല്‍ തട്ടിപ്പറക്കുകയും ബൈക്കിന് കേടുപാടു വരുത്തുകയും ചെയ്തശേഷമാണ് സ്ഥലം വിട്ടത്.

മാപ്പ് നല്‍കിയതിനാല്‍ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ജിബ്രാന്‍.

content highlights: Journalist From Kashmir Beaten Up In Pune