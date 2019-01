ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമലയില്‍ വിശ്വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ കയറ്റുകയെന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും കടമയെന്ന് ബിജെപി എംപി വി. മുരളീധരന്‍. സിഎന്‍എന്‍ ന്യൂസ് 18 ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന്റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ആയിരുന്നു പ്രതികരണം.

"ഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് പോലീസുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സുപ്രീം കോടതി വിധിയനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല വന്നത്. അത് പോലീസുകാര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയതാണ്. പമ്പയില്‍നിന്ന് മാത്രമല്ല പോലീസ് സംരക്ഷണം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്." ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനായുള്ള ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും വി മുരളീധരന്‍ ആരോപിച്ചു.

വനിതാ മതിലും ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വനിതാമതിലില്‍ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകള്‍ സ്വന്തമായി എത്തിയതല്ലെന്നും നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വന്നതാണെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയില്‍ വരാന്‍ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദം താന്‍ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം അനാര്‍ക്കിസ്റ്റുകളാണെന്നും ഒന്നിലും അവര്‍ക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും മുരളീധരന്‍ ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിലെ 40 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകള്‍ ശബരിമല പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച് വനിതാ മതില്‍ തീര്‍ത്തില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവരെല്ലാം നിര്‍ബന്ധിതരായി വന്നതാണെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

"കേരള സിപിഎമ്മിന്റെ സംഘാടക മികവ്‌ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവര്‍ കേഡര്‍ പാര്‍ട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ ഇത്രയധികം നിര്‍ബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിച്ചത്", മരളീധരന്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു.

