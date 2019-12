ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ ഡോക്ടർ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതു പോലെയുള്ള എന്ത് ക്രൂരത നടന്നാലും അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസ് വെടിവെപ്പുണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി തെലങ്കാന മന്ത്രി തലസനി ശ്രീനിവാസ യാദവ് . തെലങ്കാനയിലെ പോലീസ് വെടിവെപ്പ് വ്യാജ ഏറ്റമുട്ടലാണെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പോലീസ് വെടിവെപ്പുകൾ കുറ്റവാളികൾക്ക് പാഠമാണെന്നും സർക്കാർ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു.

"നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെങ്കില്‍, കോടതി വിചാരണയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കേസുകള്‍ നീണ്ടു പോകുമ്പോള്‍, കുറ്റവാളികള്‍ ജാമ്യം നേടി പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ ഇത് പാഠമാണ്. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇനിയുണ്ടാവില്ല. ഈ കൃത്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങളൊരു സന്ദേശം നല്‍കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ അതി ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രൂരമാണെന്നും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലയുണ്ടാവുമെന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം", മന്ത്രി തലസനി ശ്രീനിവാസ യാദവ് പറഞ്ഞു.

മേലധികാരികളുടെ അറിവോടെയല്ലേ പോലീസ് വെടിവെപ്പെന്ന ചോദ്യത്തിന് തീര്‍ച്ചയായും. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ രീതി പരിശോധിച്ചാല്‍ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്.

രാജ്യത്തിന് ഒരു മാതൃക ഞങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയല്ല ആ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പകരം ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നത്തെ എങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന തിലൂടെയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏറ്റമുട്ടലിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും മുക്യമമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖരറാവുവിനാണെന്ന അവകാശവാദം നേരത്തെ യാദവ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുകളില്‍ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ അനുവാദം ലഭിക്കാതെ ഇത്തരത്തില്‍ ഒന്ന് നടക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.സർക്കാരിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണ് നിയമം കയ്യിലെടുത്തുള്ള പോലീസ് വെടിവെപ്പെന്ന്‌ വെളിവാക്കുന്നതാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

സൈബര്‍ ലോകത്തെ ആള്‍ക്കൂട്ടവും ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും പോലീസ് വെടിവെപ്പിനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ അടക്കമുള്ളവർ നീതി എന്നത് പ്രതികാരമല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പോലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ ശക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയും അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

