ഭര്‍ത്താവിന് 77 വയസ്സ്, ഭാര്യയ്ക്ക് 68. ഇരുവരും കലഹിച്ച് കുടുംബകോടതിയിലെത്തി. വിവാഹമോചനമാണ് ഭര്‍ത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം. ആ ദമ്പതിമാരുടെ മൂന്നു കുട്ടികളുടെയും പിതാവ് മറ്റൊരാളാണെന്ന് ഭാര്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ ദാമ്പത്യം തുടരുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ലെന്നായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവിന്റെ വാദം.

അത് മാത്രമല്ല, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കപ്പെടട്ടെ. അതിന് ഡിഎന്‍എ പരിശോധന വേണം. പക്ഷേ, കുടുംബകോടതി അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. അതും നിരസിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വമാണ് കോടതി കയറിയിരിക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് ഭര്‍ത്താവ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി ഡിഎന്‍എ ടെസ്റ്റ് പ്രയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കേസുകളില്‍ മാത്രമേ ഡിഎന്‍എ പരിശോധന പറ്റൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേസിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികളുടെ അന്തസ്സും സല്‍പ്പേരും നിലനിര്‍ത്തണം. ഡിഎന്‍എ പരിശോധന അവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. അവരുടെ സ്വകാര്യത കൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ പരിശോധനയിലൂടെ അവരെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിഗമനം.

ബധിരനായ പുരുഷനും അന്ധയായ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ളതാണ് നല്ലൊരു വിവാഹമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ദാര്‍ശനികന്‍ മൊണ്ടെയ്ന്‍ പറഞ്ഞത് വിധിയില്‍ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

