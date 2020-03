വാഷിങ്ടൺ: കോവിഡ് ലോകം മുഴുവന്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരണ സംഖ്യ 14000 കടന്നു. രാജ്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സര്‍ക്കാരുകളുമെല്ലാം വിവിധ രീതിയിലുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത്. ആ നടപടികള്‍ ജനജീവിതവും സ്തംഭിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ നടപടികള്‍ മാത്രം പോര കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ എന്നാണ് വിദഗ്ധ പക്ഷം. കോവിഡ് എന്ന മാഹാമാരിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആഘാത ശേഷിയെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള ശസ്ത്രജ്ഞരും വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് വിവിധ സര്‍ക്കാരുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ മാത്രം കൊണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും പിടിച്ചുകെട്ടാനാവില്ലെന്നു തന്നെയാണ്.

കടുത്ത നടപടികള്‍ കൊണ്ട് പൊരുതി ജയിക്കാനാവുമെന്ന് ചൈന, സിംഗപ്പുര്‍, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്വാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചതുമാണ്.

വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്‌​ മുന്നോട്ടു വെച്ച നിര്‍ദേശങ്ങളിവയാണ്.

വ്യക്തമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. 14 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം തുടരുക

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നഗരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കും നഗരത്തിലേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരം നിര്‍ത്തലാക്കുക. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍, ജിം എന്നിവയെല്ലാം രോഗ വ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണ്.

കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ കൃത്യമായ ചിട്ടയില്‍ നടത്തണം. രോഗബാധിതരെ വീടുകളില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്ന രീതി പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. അത് കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്ക് രോഗവ്യാപനത്തിനിടയാക്കും.

ഓരോ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെയും സഞ്ചാര പഥം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവരുമായി ഇടപഴകിയവര്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ സമ്പര്‍ക്ക വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്താനാണിത്.റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

ഷേക്ക് ഹാന്‍ഡും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.

വെന്റിലേറ്റര്‍, മാസ്‌ക്, ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റ്‌സ് എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കാന്‍ കമ്പനികള്‍ക് സർക്കാർ നിര്‍ദേശം നല്‍കണം.

പുതിയ രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ തന്നെ ചൈന കൊറോണ കാലത്ത് നിര്‍മ്മിച്ചു. മറ്റ് ആശുപത്രികളെയെല്ലാം തരം തിരിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം ആശുപത്രികള്‍ ഹൃദയാഘാതം പ്രസവം പോലുള്ളവയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചപ്പോള്‍ 10000 കണക്കിന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കൊറോണ രോഗികള്‍ക്കായി മറ്റ് ആശുപത്രികള്‍ മാറ്റിവെച്ചു.

സാധാരണ പൗരന്‍മാരെ സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി നിയോഗിച്ചത് ചൈനയെടുത്ത മികച്ച തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. രോഗികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാന്‍, ഭക്ഷണമെത്തിക്കാന്‍, ആശുപത്രികളുടെ നിര്‍മ്മാണങ്ങളിലേര്‍പ്പെടാന്‍ ചെറുപ്പക്കാര്‍ തയ്യാറായി വന്നു.

