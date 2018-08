ഹെട്രോ സെക്ഷ്വല്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കാന്‍ ഗേ പങ്കാളികളെ തഴഞ്ഞ അലാസ്‌ക എയര്‍ലൈന്‍ വിവാദത്തില്‍. അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന ഗേ ദമ്പതിമാരില്‍ ഓരാളോട് മാറിയിരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞ് ഹെട്രോ സെക്ഷ്വല്‍ ദമ്പതിമാരെ അലാസ്‌ക വിമാനത്തിന്റെ ക്രൂമെമ്പര്‍ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. ലോസ് ആഞ്ചല്‍സിലെ പ്രശസ്തമായ ഗേ ബാറിന്റെ ഉടമ ഡേവിഡ് കൂളിയും പങ്കാളിയും ജോണ്‍ എഫ് കെന്നഡി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് അലാസ്‌ക എയര്‍ലൈന്‍സ് ഫ്‌ളൈറ്റ് 1407 ല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പ്രീമിയം സീറ്റിലിരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.



ആ ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഡേവിഡ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചതിങ്ങനെ

'' കാലിഫോര്‍ണിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍. വിമാനത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പ്രീമിയം സീറ്റില്‍ ഞാനും എന്റെ പങ്കാളിയും ഇരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വിമാന ജീവനക്കാരിലൊരാള്‍ വന്ന് എന്റെ പങ്കാളിയോട് പ്രീമിയം സീറ്റില്‍ നിന്ന് കോച്ചിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. കാരണമായി പറഞ്ഞത് ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ്. ഞങ്ങളും പങ്കാളികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹെട്രോ സെക്ഷ്വല്‍ വ്യക്തികളെ മാത്രമെ പങ്കാളികളായി അംഗീകരിക്കാനാകൂവെന്നും ഒന്നെങ്കില്‍ കോച്ചിലേക്ക് മാറി ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വിമാനത്തില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുക എന്നതാണ് ലഭിച്ച മറുപടി. ഇത്രയും കാലത്തെ യാത്രയ്ക്കിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം'

പിന്നീട് ഇരുവരും ഡെല്‍റ്റാവിമാനത്തിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഇനിയൊരിക്കലും അലാസ്‌ക എയര്‍ലൈന്‍സ് യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല എല്‍ജിബിറ്റി സുഹൃത്തുക്കളും അലാസ്‌ക എയര്‍ലൈന്‍സ് ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നുവെന്നും ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ അനുഭവം ഡേവിഡ് കൂളി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ അലാസ്‌ക്ക വിമാനത്തില്‍നിന്ന് സമാന അനുഭവം ഉണ്ടായതായി പറഞ്ഞ് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി.

.@AlaskaAir I have never been so discriminated against while traveling before. I was removed from an Alaska Airlines flight # 1407 from John F. Kennedy Airport to LAX to give preferential treatment to a straight couple. #LGBTQ #AlaskaAir #JFK #discrimination pic.twitter.com/Os9JWM4aQt