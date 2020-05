"ആ മരങ്ങളുടെ ഇലകള്‍ നിങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ടോ. എല്ലാം ചീഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഉപ്പുവെള്ളം എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു.സുന്ദര്‍വനം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഉംപുന്‍ അതിനെ കൊന്നു". നാട്ടുകാരനായ ചന്ദദാസ് പറയുന്നു.

"ഞങ്ങളുടെ വിളകളും മരങ്ങളും എല്ലാം അത് നശിപ്പിച്ചു.ഞങ്ങളിനി എന്ത് ചെയ്യും. ചുഴലിക്കാറ്റ് കടലില്‍ നിന്ന് അത്രയ്ക്കധികം ഉപ്പുവെള്ളമാണ് അടിച്ചു കയറ്റിയത്" ചന്ദദാസ് കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി

അര ഏക്കറോളം വരുന്ന തന്റെ കൃഷിയിടം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയത് വേദനയോടെ നോക്കി നില്‍ക്കുകയാണ് ഉത്തര്‍ഗോപാല്‍ നഗറിലെ കര്‍ഷകനായ ചന്ദദാസ്.വയലുകളും ഉപ്പു വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയതിനാൽ അടുത്ത കാലത്ത് കൃഷിയിറക്കുന്നതും സാധ്യമല്ല.

ബംഗ്ലാദേശിലും ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ആഞ്ഞടിച്ച ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ചയാണ് സുന്ദര്‍വനത്തിലും പ്രഹരം സൃഷ്ടിച്ചത്.ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും മേഘ്‌ന നദിയും ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന് കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഡല്‍റ്റ പ്രദേശമാണ് ഇവിടം.

കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന സംരക്ഷിത മേഖല കൂടിയാണിത്.സുന്ദരി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ വളരുന്നതിനാലാണ് സുന്ദര്‍വനം എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.യുനസ്‌കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയ പ്രദേശം കൂടിയാണിത്.

വംശഭീഷണിനേരിടുന്ന ബംഗാള്‍ കടുവയുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ഇവിടം. ജന്തുവൈവിധ്യത്തിനു പേരെടുത്തതാണ് ഈ വനം. 300-ല്‍പരം ഇനം മരങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും 425-ഓളം ഇനം വന്യജീവികളെയും ഇവിടെകണ്ടുവരുന്നു.

പൊതുവെ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ വീശിയടിക്കുന്ന ഒരുവിധ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെയെല്ലാം കരയില്‍ വലിയ പ്രഹരമുണ്ടാക്കാതെ തടയുന്നതില്‍ സുന്ദര്‍വനം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്.

ഉംപുന്‍ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സുന്ദര്‍വന മേഖലകളിലുണ്ടാക്കിയത്. വീടുകളെല്ലാം തകര്‍ന്നു. വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂര്‍ണ്ണമായും താറുമാറായി.

92കാരനായ റോമേഷ് മണ്ഡല്‍ തന്റെ ഇത്രകാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടക്ക് ഇത്രവലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സ്‌ക്രോളിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നത്.കോഴി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇയാള്‍ക്ക് ചുളലിക്കാറ്റില്‍ 2000 കോഴികളെ മാത്രമേ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായുള്ളൂ. 1000ത്തോളം വെള്ളത്തില്‍ ഒഴുകിപ്പോയി. ഒന്നരലക്ഷത്തേളം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്.

