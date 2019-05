ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശില്‍ പശുവിന്റെ പേരില്‍ മൂന്ന് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തല്ലിച്ചതച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ സിയോണിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. മാട്ടിറച്ചി കൈവശം വെച്ചു എന്ന പേരിലാണ് യുവാക്കളെ നടുറോഡില്‍ വെച്ച് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചത്. വടികൊണ്ടടിച്ചു വീഴ്ത്തി മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് മുസ്ലിം യുവാക്കളും സ്ത്രീയും ഓട്ടോയില്‍ മാട്ടിറച്ചി കൈവശം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗോരക്ഷകരെത്തി ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

രാമസേന നേതാവ് ശുഭം ഭാഗേല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓട്ടോയില്‍ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെയും രണ്ട് യുവാക്കളെയും ഭാഗേലും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെയാണ് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.

സമാനമായ കേസുകളില്‍ ഭാഗേലിനെ ഇതിനു മുമ്പും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

A day after on all the talk on inclusiveness by @PMOIndia this is what happens in Seoni, MP. Muslim man being beaten on suspect of carrying beef and then asked 2 thrash his wife & say Jai Shree Ram. Hoping @DGP_MP will take some action. Truly sad. pic.twitter.com/NGZakOl7r3