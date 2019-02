അക്രമങ്ങളില്‍ നിന്ന് നായികയെ രക്ഷിക്കുന്ന നായകന്‍മാരെയും ആങ്ങളമാരെയും സിനിമയില്‍ നാമേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അക്രമത്തിനു മുന്നില്‍ ജനക്കൂട്ടം നോക്കുകുത്തികളാകുന്ന സമയത്ത് സ്വയരക്ഷയൊരുക്കിയ സ്ത്രീയുടെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. തീവണ്ടിയില്‍ വെച്ച് സാമൂഹിക ദ്രോഹികള്‍ തനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സഹയാത്രികയെ മര്‍ദ്ദിച്ചപ്പോള്‍ അയാളെ തിരിച്ചടിച്ചും പ്രതിരോധിച്ചും ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരമാണ് തീവണ്ടിയില്‍ ആലീസ് ചീവേൽ എന്ന സ്ത്രീ പ്രതിരോധകോട്ട തീര്‍ത്തത്.

സ്വന്തമായി മഹാമുദ്രഎന്ന അഡൈ്വട്ടൈസിങ്ങി ഏജന്‍സി നടത്തുന്ന ഇവര്‍ക്ക് യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധന്റെ മര്‍ദ്ദനത്തെ പ്രതിരോധിച്ചും തിരിച്ചു തല്ലിയും അവര്‍ സ്വയരക്ഷയൊരുക്കിയപ്പോള്‍ യാത്രക്കാരിലൊരാള്‍ പോലും പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന അവര്‍ പറയുന്നു. ഒടുവില്‍ പ്രായമേറിയ ഒരാള്‍ അക്രമിയെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയതിനൊടുവിലാണ് ചുററിലും കൂടിയ കാഴ്ചക്കാര്‍ പ്രതികരണശേഷിയുള്ള സമൂഹമായി പരിമണിച്ചത്.

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതികരണ നിലവാരം എത്രത്തോളം കുറവാണെന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആ സംഭവം. ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലുകയാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഇടപെടാതിരുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാരിലൊരാള്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നുണ്ട് . പക്ഷെ അപ്പോഴും ആലീസിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്. പൊതുഇടത്തില്‍ ഭാര്യയെ തല്ലാന്‍ അവകാശമുള്ളയാളാണ് ഭര്‍ത്താവ് എന്ന് കരുതുന്ന സാമൂഹിക ബോധമില്ലാത്തവരാണോ മലയാളികള്‍. സ്ഥിരമായി മുണ്ട് ധരിക്കുന്ന ആലീസിന്റെ മുണ്ട് വലിച്ചൂരാന്‍ മര്‍ദ്ദനത്തിനിടയില്‍ അക്രമി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയെ വസ്ത്രം വലിച്ചൂരി അപമാനിക്കാമെന്ന മനശ്ശാസ്ത്രം ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുമ്പോഴും അയാളില്‍ രൂഢമൂലമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വസ്ത്രം വലിച്ചൂരിയാലും അപമാനം കൊണ്ട് തലക്കുനിക്കാത്ത 'കാല' സിനിമയിലെ പുയലിനെപ്പോലെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ആലീസ് അക്രമിയെ നേരിട്ടത്. "അയ്യോ നിങ്ങളുടെ മുണ്ട് വലിച്ചൂരിയെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു" എന്ന് ചോദിച്ചരോട് അടിയില്‍ നിക്കറിട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂണ്ടൂരുമ്പോള്‍ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന അഭിമാനമല്ല താന്‍ പേറുന്നതെന്ന മറുപടിയാണ് ആലീസിനും പറയാനുള്ളത്. അന്നത്തെ തീവണ്ടിയിലെ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആലീസ് ചീവേല്‍.

പെണ്‍കുട്ടിയെ തെറി പറഞ്ഞ് അവള്‍ക്കെതിരേ കൈയ്യുയർത്തുകയായിരുന്നു

ശനിയാഴ്ച പതിനൊന്നേകാലോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കേരള എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ കയറുന്നത്. ബെര്‍ത്തില്‍ കയറി ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി. അപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മുകളില്‍ കയറി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ എതിര്‍വശത്ത് ബെര്‍ത്തില്‍ മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാള്‍ കുട്ടികളുടെ ബെര്‍ത്തിനു മുകളിലേക്ക് കാല്‍ വെച്ച് ഉറങ്ങിയെന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്.

ഞാന്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്റെ പാദത്തില്‍ വന്ന് തൊട്ടു.ഇയാളുടെ കയ്യില്‍ കോള കുപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു. കുപ്പി എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ബാത്ത്‌റൂമില്‍ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് അയാള്‍ വീണ്ടും വന്ന് കാലില്‍ തൊട്ടു. തുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോള്‍ സ്ഥലം എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു. "തൃശ്ശൂരല്ലെ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നെ വിളിക്കണം" എന്നും പറഞ്ഞു. അയാളുടെ മട്ടും ഭാവും കണ്ട് പന്തികേട് തോന്നിയ ഞാന്‍ തൃശ്ശൂര്‍ കണ്ടാല്‍ അറിയില്ലെ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. പിന്നീട് കാണുന്നത് ഇയാളുടെ എതിര്‍വശത്തിരിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഇയാളോട് തട്ടിക്കയറുന്നതാണ്. പെണ്‍കുട്ടിയെ തെറി പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി അവള്‍ക്കെതിരേ നീങ്ങുന്നമുണ്ട്. വണ്ടിയില്‍ നിറയെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അപ്പോഴാണ് എന്താടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാന്‍ ചാടിയെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നത്. എന്നെ തെറിവിളിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെ അയാള്‍ തിരിഞ്ഞു. ഉടനെ അയാളുടെ കരണത്ത് ഞാന്‍ അടി കൊടുത്തു. എന്നെ അയാള്‍ കൈയ്യില്‍ കടന്ന പിടിച്ച് മാന്തി വലിച്ച് താഴെയിടാന്‍ നോക്കി. ഞാന്‍ അവന്റെ കരണത്ത് ഒന്നു കൂടി കൊടുത്തു. നല്ല സൈസുള്ള ആളാണ് മുകളിലിരുന്നതിനാല്‍ മാത്രം പെട്ടെന്ന അയാള്‍ക്ക് എന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴും ആളുകള്‍ നോക്കി വെറും കാഴ്ചക്കാരായി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

നിഷ്ക്രിയരായ യാത്രക്കാർ

ഇയാള്‍ ആക്രോശിക്കുമ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും കുറെയാളുകള്‍ ഓടിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ അക്രമത്തിനിടെ താഴെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്കും ചവിട്ടേറ്റു. ആള്‍ക്കാര് എന്താടാ എന്ന ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവരെ ഇയാള്‍ തല്ലാന്‍ നോക്കുകയാണ്.

എന്താടാ എന്ന് ചോദിച്ച അതേ ചേട്ടന്‍ ടിടിആറിനെ വിളിക്കാന്‍ പോയി. എന്നാല്‍ അക്രമി ടിടിആറിനെ തെറിവിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. തല്ലാനും ഓങ്ങി. നിഷ്‌ക്രിയരായി നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന യാത്രക്കാരോട് നിങ്ങള്‍ എന്ത് തരം മനുഷ്യരാണെന്ന് ടിടിആറും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയാളുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ നോക്കിയിട്ട് അനങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്നതെന്തെന്ന് ടിടിആര്‍ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. എത്ര ദുരന്തം സംഭവിച്ച നാടാണ്. ആളുകളുടെ നിഷ്‌ക്രിയ മനോഭാവമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ പെരുകാന്‍ കാരണമെന്നും ടിടിആര്‍ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവുമാണെന്ന് തങ്ങള്‍ കരുതിയെന്ന് ന്യായീകരണവുമായും ഒരാള്‍ എത്തി. ഭര്‍ത്താവാണെന്ന് കരുതി സത്രീയെ അടിക്കാമെന്നാണോ എന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ അടിച്ചപ്പോൾ മാറി നിന്നില്ലല്ലോ എന്നും തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. ചിലര്‍ക്ക് ഭയം, പുഛം, തമാശ; അവരുടെ ഭാവങ്ങള്‍ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി.

കൂടെ ആരുമില്ലേ.. ഭര്‍ത്താവൊന്നുമില്ലേ, കുടുംബമൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ പ്പോലെ കെട്ടിയോന്‍മാര്‍ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് വരെ എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു.

നിഷ്‌ക്രിയരായി ആളുകള്‍ നിന്ന ആ ഒരുമണിക്കൂര്‍ സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആരുമില്ലേ ഈ നാട്ടില്‍ എന്നു തോന്നിപ്പോയി. ഒരു മണിക്കൂര്‍ പട്ടാപ്പകല്‍ ഭീകരമായി യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ജീവന്‍ വരെ അപകടത്തില്‍ പെട്ടേക്കാവുന്ന ആക്രമണം. അക്രമിയുടെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങളെല്ലാം തീര്‍ന്നേനെ.

പയ്യെ അക്രമിയുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോള്‍ പ്രായമുള്ള ഒരാള്‍ കയറിവന്ന് ഒറ്റയടി അടിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാള്‍ താഴെ വീണു. ഹാര്‍ട്ട് പേഷ്യന്റാണ് അതിനാല്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മറ്റൊരാള്‍ മുന്നോട്ടു വന്ന് അക്രമിയെ തല്ലി. വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ തല്ലാന്‍ ഇത്ര മിടുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ആലീസ് ചോദിക്കുന്നു.

ആദ്യമായാണോ ഇത്തരമൊരനുഭവം

ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കല്‍ തീവണ്ടിയില്‍ അപ്പര്‍ബെര്‍ത്തില്‍ ഇരുന്ന് സ്വയം ഭോഗം ചെയ്ത ഒരുവനെ ബെര്‍ത്തില്‍ കയറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്‍ തീവണ്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കില്‍ ഓടിത്തുടങ്ങിയ തീവണ്ടിയില്‍ കയറി അവന്‍ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇതിനു മുമ്പ് അക്രമത്തെ പ്രതിരോധിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അക്രമികള്‍ ഭയന്നോടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അവരുടെ ഉള്ളില്‍ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. തെറ്റെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികരിച്ചാല്‍ ഭയന്നു പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് കണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ ആ സോഷ്യല്‍ കണ്‍സേണ്‍ എല്ലാം മറന്നിരുന്നു. ഇത്രയും ക്രൈം റേറ്റ് കൂടിയിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് തീവണ്ടിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ സുരക്ഷിതരല്ല എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനേക്കാളേറെ ദുഃഖം തോന്നിയത് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലായ്മയെ കുറിച്ചോര്‍ത്തായിരുന്നു

പിന്നീട് തൃശ്ശൂര്‍ സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിയ ശേഷം പോലീസ് സഹായത്തിനെത്തി.. വീണപ്പോൾ ചവിട്ടു കൊണ്ട സ്ത്രീയുടെയും എന്റെയും മൊഴിയെടുത്തു. എന്റെ ദേഹത്ത് അയാളുടെ നഖത്തിന്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ സെര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇപ്പോള്‍ അയാള്‍ അറസ്റ്റിലാണ്. കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോവാനാണ് തീരുമാനം.

എന്റെ വേഷം മുണ്ടാണ്

അക്രമത്തിനിടെ മുണ്ട് വലിച്ചു പറിക്കാന്‍ അയാള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഞാന്‍ അടിയില്‍ നിക്കറിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മുണ്ട് പറിഞ്ഞാല്‍ നാണക്കേട് എന്ന് തോന്നിയുള്ള അപമാന പ്രശ്‌നമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഈ വേഷത്തില്‍ തന്നെ മരത്തില്‍ കയറാറുണ്ട്. സകലമാന ജോലികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. വേഷം എനിക്ക് പ്രശ്‌നമല്ല. മുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് യാത്രകളില്‍ കൊണ്ടു പോവാന്‍ എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്റെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൂടിയാണ് ഈ വസ്ത്രം. പിന്നെ എന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ ചോയ്‌സാണ് ഇത്.

കറുത്ത മുണ്ടിന്റെ പേരില്‍ തേജോവധം ചെയ്യപ്പെട്ട ശബരിമല കാലം

എത്രയോ കാലമായി വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ നോട്ടങ്ങള്‍ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അകാരണമായി കുറെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് എന്നോട് ശത്രുതയുണ്ടായി. പൊതുവെ കറുത്ത മുണ്ടാണ് ധരിക്കാറ്. എന്നാല്‍ ശബരിമല കാലത്ത് കറുത്ത മുണ്ടുടുത്തത് പ്രശ്‌നമായി.. ശബരിമലയില്‍ കയറാന്‍ പോവുന്നയാളാണ് ഞാന്‍ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായി. പക്ഷെ എനിക്ക് അതില്‍ താത്പര്യമില്ല. ശാന്തമായ ഇടങ്ങളില്‍ പോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പക്ഷെ പോവുന്ന സ്ത്രീകളെ പിന്തുണക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഒരിക്കല്‍ മാറാട് ഷൂട്ടിന് പോയപ്പോള്‍ ശബരിമലയില്‍ പോകുകയാണോ എന്നൊരാള്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുത്തരം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗം സ്ഥലം വിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാന്‍ പിന്‍മാറിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഞാന്‍ എന്റെ വേഷത്തില്‍ ഉറച്ചു നിന്നു.

സൗമ്യ തീവണ്ടിയില്‍ വെച്ച് അതിക്രൂരമായി അക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും സ്ത്രീകള്‍ തീവണ്ടികളില്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് തെളിയുകയാണ് ഈ സംഭവത്തില്‍. അക്രമം നടക്കുമ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാതെ നിന്ന അതേസമൂഹമാണ് അന്ന് സൗമ്യ അക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ചങ്ങലവലിക്കാതെ നിഷ്‌ക്രിയരായി നിന്നത്. വൈകിയെത്തിയ പോലീസും സ്ത്രീകള്‍ തീവണ്ടികളില്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് വീണ്ടും വീമ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്.

content highlights: Alice cheevel discloses the bad experience in Train, reminder of Soumya attack