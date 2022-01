ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നത് ഭാര്യ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടാമെന്നും അവളെ ശകാരിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട് നാലിലൊന്ന് മലയാളി പുരുഷൻമാർ. 24.6 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരാണ് ലൈംഗികത നിഷേധിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ദേശീയ ആരോഗ്യ സർവേയിലാണ് (NFHS5) ഈ കണക്കുകളുള്ളത്. ലൈംഗിക ബന്ധം നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിഷേക്കാമെന്ന് 11.9 പുരുഷന്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാര്യയ്ക്ക് ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ താത്പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാമെന്ന് 9.2 ശതമാനം പേരും ഭാര്യ ലൈംഗികത നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലര്‍ത്താമെന്നാണ് 13.4 ശതമാനം കേരളീയ പുരുഷന്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങിയ 2019-20 NFHS5 സര്‍വ്വേ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും അതേസമയം ഭര്‍ത്താവുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ താത്പര്യമില്ലെങ്കില്‍ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്ത്രീകള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ 75 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 72 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇതേ അഭിപ്രായം വെച്ചു പുലര്‍ത്തി. ഭാര്യ ലൈംഗിക ബന്ധം ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവളെ ചീത്തവിളിക്കാനോ, അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ സാമ്പത്തിക സഹായം നിഷേധിക്കാനോ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് അവളെ നിര്‍ബന്ധിക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് കേരളത്തിലെ 69 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും അിപ്രായപ്പെട്ടത്.

​കേരളത്തിലെ 11 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരില്‍ നിന്ന് ശാരീരിക പീഡനമോ ലൈംഗികപീഡനമോ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ സര്‍വ്വേ പറയുന്നുണ്ട്. 18നും 49നും വയസ്സിനിടയിലുള്ള കേരളത്തിലെ 11 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് പീഡനം നേരിട്ടവരാണ്. 10 ശതമാനം ശാരീരികപീഡനവും 2 ശതമാനം ലൈംഗിക പീഡനവും ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് മാനസിക പീഡനവും നേരിടുന്നവരാണ്.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പീഡനം ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടവര്‍- 2(1.5) ശതമാനം

ആഗ്രഹമില്ലാത്തപ്പോള്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയവര്‍- 1.3

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ലൈംഗിക കേളിക്ക് നിര്‍ബന്ധിതയാവര്‍- 0.1

ഭീഷണിമുഴക്കിയോ മറ്റോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവര്‍- .7

ആരുമറിയാതെ പോകുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ അക്രമം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്ത്രീകളില്‍ 57 ശതമാനവും ഈ വിഷയം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല സഹായവും തേടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയയുന്നത്. 19 ശതമാനം സഹായം തേടാത്തവരും പക്ഷെ അടുത്തറിയുന്നവരോട് അക്രമ വിവരം പറഞ്ഞവരുമാണ്. 23.8 ശതമാനം മാത്രമാണ് സഹായം തേടിയത്

ഭർത്താക്കൻമാരിൽ നിന്ന് ശാരീരിക പീഡനം നേരിട്ട സ്ത്രീകളുടെ കണക്ക്

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അതിക്രമം നേരിട്ടവര്‍ 9.5% കൈകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ സ്ത്രീകള്‍ 7 % ഉന്തല്‍ തള്ളല്‍, ഏറ് പോലുള്ളവ നേരിട്ടവര്‍ 5.5 % കൈപിടിച്ചുള്ള തിരിച്ചിലോ, മുടി പിടിച്ച് വലിക്കലോ നേരിട്ടവര്‍ 4 % ചവിട്ട്, നിലത്ത് വലിച്ചിഴക്കല്‍, കൊടിയ മര്‍ദ്ദനം എന്നിവ നേരിട്ടവര്‍ 3 (2.9)% മുഖത്ത് കൈചുരുട്ടിയുള്ള ഇടിയേറ്റ സ്ത്രീകള്‍ 2 (1.8)% ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയോ പൊള്ളിക്കുകയോ .2% ആയുധങ്ങളുപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചവര്‍ 1 (.8) %

എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകളും പങ്കാളിയില്‍ നിന്നുള്ള പീഡനം ഏല്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 9ല്‍ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പങ്കാളിയില്‍ നിന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ അതിക്രമം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. നഗര മേഖലയിലാണ് പങ്കാളിയില്‍ നിന്നുള്ള അതിക്രമം കൂടുതലായും സ്ത്രീകള്‍ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്- 14 ശതമാനം. ഗ്രാമമേഖലയിലത് 12 ശതമാനം മാത്രമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരില്‍ നിന്ന് പീഡനം നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ 20 ശതമാനം സ്വന്തമായി തൊഴിലുള്ളവരാണ്. അതേ സമയം അക്രമം നേരിട്ട സ്ത്രീകളിൽ തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ 10 ശതമാനം ആണ് എന്ന വൈരുദ്ധ്യവുമുണ്ട്. തൊഴിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുകയും അവകാശത്തിനായി പോരാടുകയും ചെയ്യും. ഇത് സ്വാഭാവികമായും കുടുംബന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സാമൂഹിക നിരീക്ഷകയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ഡോ. ജയശ്രീ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

എ.കെ. ജയശ്രീ, സാമൂഹിക നിരീക്ഷ (കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം മേധാവി) "തൊഴിലുള്ള സ്ത്രീകളാകുമ്പോള്‍ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടും . കുറെയേറെ പുരുഷന്‍മാര്‍ സ്ത്രീ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനോട് താത്പര്യം പുലർത്താത്തവരാണ്. അതിനാലാണ് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തികമായി പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ വിധേയത്വം കൂടും. അനുഭവിക്കുന്നത് പീഡനമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോ തിരിച്ചറിഞെഞെങ്കിലും നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും അവർ പരിഹാരം എന്നത് മൂവ്‌മെന്റ്‌ലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ജോലി കിട്ടാനും സോഷ്യല്‍ സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള ടൂള്‍ ആണ് നിലവില്‍ . നിലവിലുള്ള ഘടനയെയോ പാട്രിയാർക്കിയെയോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോ മറികടക്കാനോ ശേഷിയുള്ളതല്ല നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി. ദളിതരെയും പിന്നാക്കക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും അതേ തരത്തില്‍ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. പലപ്പോഴും ഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന മാത്രമല്ല അതിനെ റീ ഇന്‍ഫോഴ്‌സും ചെയ്യുകയാണ് നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അവിടെയാണ് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ആക്ടിവിസത്തിന്റെയും പ്രസക്തി".

മലയാളി സ്ത്രീ നേരിടുന്ന മാനസിക പീഡനം

കേരളത്തിലെ 7 ശതമാനം(6.9) ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക പീഡനം ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടവരാണ്

ഭാര്യമാരെ അപമാനിക്കുകയോ മോശം വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തവര്‍- 5.6

ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവര്‍- 1.1

മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് അപമാനിച്ചവര്‍ 3.3

​എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കണക്കുകൾ

അതിക്രമവും മദ്യാസക്തിയും മദ്യപാനികളോ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരോ ആയ പുരുഷന്‍മാരില്‍ നിന്നാണ് സ്ത്രീകള്‍ കൂടുതലായും പീഡനം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്

മദ്യപിച്ച പങ്കാളിയില്‍ നിന്ന് പീഡനം നേരിട്ടവര്‍ - 19 %

ഭര്‍ത്താവിനെ പേടിയാണ് മലയാളി സ്ത്രീക്ക്

43 ശതമാനം സ്ത്രീകളും മിക്കവാറും സമയം ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരോട് പേടി തോന്നിയിട്ടുള്ളവരാണ്. 17 ശതമാനം സ്ത്രീകളും അവര്‍ക്ക് ചില പ്രത്യേക സന്ദജര്‍ഭങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയോട് പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 6.8 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ പേടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ

സിജെ ജോണ്‍, ചീഫ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, മെഡിക്കല്‍ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റല്‍, എറണാകുളം ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പോലും മറികടക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം സാമൂഹിക സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിങ് ഉണ്ട്. ജെന്‍ഡര്‍ ന്യൂട്രല്‍ പാരന്റിങ്ങിനെകുറിച്ചാണ് നമ്മള്‍ കൂടുതല്‍ പറയേണ്ടത്. കൂടുതലും ടാര്‍ഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണ്‍കുട്ടികളെയാണ്. പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിങ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ആണ്‍കുട്ടികളും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിങ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീടുകളില്‍ ജെന്‍ഡര്‍ ന്യൂട്രല്‍ വളര്‍ത്തലില്ലെങ്കില്‍ എന്ത് ജെന്‍ഡര്‍ ന്യൂട്രല്‍ യൂണിഫോം കൊണ്ടുവന്നാലും അത് ഉപരിപ്ലവേ ആവുകയുള്ളൂ. കുറെയേറെ സ്ത്രീകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കുട്ടികള്‍ വളരുന്നത്. രക്ഷിതാക്കൾ അവരെങ്ങനെ വളര്‍ത്തപ്പെട്ടു എന്ന സ്വാധീനശക്തിയിലാണ് അവർ കുട്ടികളെയും വളർത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം പാട്രിയാർക്കിയുടെ ആവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും പകരുന്നു. അതിനാലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പരിപൂർണ്മമായ സാമൂഹിക വിവേകം നമുക്ക് കൈവരിക്കാനാവാതെ പോയത്.



ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നത് സ്വാഭാവിക കാര്യമാകുന്ന കേരളീയ സമൂഹം

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തങ്ങളെ ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ 52 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ബഹുമാനക്കുറവ് കാണിച്ചാല്‍ ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്നാണ് 38 ശതമാനം കേരളീയ സ്ത്രീകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കുട്ടികളെയോ വീട്ടുകാര്യമോ നോക്കാതിരുന്നാല്‍ തല്ലാമെന്ന് 33 ശതമാനവും, വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചാല്‍ തല്ലാമെന്ന് 27 ശതമാനം സ്ത്രീകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്നാണ് 62 ശതമാനം കേരളീയ പുരുഷന്‍മാരുടെയും പ്രതികരണം. ഭാര്യ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചാല്‍ ഭാര്യയെ മര്‍ദ്ദിക്കാമെന്ന് കേരളത്തിലെ 47 ശതമാനം ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭര്‍തൃ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്ന് 40 ശതമാനവും, കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിന്റെയും കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാതിരുന്നാല്‍ ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്ന് 34 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരുമായി തര്‍ക്കിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ തല്ലാമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ 20 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

12ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 52 ശതമാനം സ്ത്രീകളും 56 ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും ഭാര്യമാരെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്ക് തല്ലാമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചത്.

