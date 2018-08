ഇടുക്കിയിലും മലപ്പുറത്തുമായി രാത്രി ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഒലിച്ചുപോയത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ്. അടിമാലി- മൂന്നാര്‍ റൂട്ടില്‍ ദേശീയ പാതയ്ക്കു സമീപം പുത്തന്‍കുന്നേല്‍ ഹസന്‍ കോയയുടെ വീടിനു മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണാണ് അഞ്ച് പേര്‍ ദാരുണമായി മരിച്ചത്. ഗൃഹനാഥന്‍ ഹസന്‍ കോയയും ബന്ധു സൈനുദ്ദീനും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോള്‍ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു.

പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഹസ്സന്‍ കോയയുടെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ (65), മകന്‍ മുജീബ് (38) ഭാര്യ ഷമീന (35), മക്കളായ മിയ ഫാത്തിമ (5), നിയ ഫാത്തിമ (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭാര്യയും മകനും പേരക്കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ടാണ് ഹസന്‍കോയയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്.

ഹസന്‍കോയയുടെ വീടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല, പകരം ഒരു ചെളിക്കൂമ്പാരം മാത്രം. വയോധികനായ ഹസന്‍കോയയെ ഇനി എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും.

ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രി മഴ ഏറ്റവും നാശം വിതച്ചത്. ഇടുക്കിയിലും മലപ്പുറത്തുമായി രണ്ടു കുടുബങ്ങളാണ് ഒലിച്ചുപോയത്. കാണാതായവരുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരും.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂര്‍ ചെട്ടിയംപാറയില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരും മരിച്ചത്. ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 3 വയസുള്ള പിഞ്ച് കുഞ്ഞ് ഉള്‍പ്പെടെ കൂട്ടത്തോടെ ഒലിച്ചുപോയത്. ഇതില്‍ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പറമ്പില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ എന്ന കുട്ടനെയും കുടുംബത്തെയുമാണ് നേരം പുലര്‍ന്നപ്പോഴേക്കും നഷ്ടമായത്.

സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മാതാവ് കുഞ്ഞി (50), ഭാര്യ ഗീത (24), മക്കളായ നവനീത് (9) നിവേദ് (3), ബന്ധു മിഥുന്‍ (16) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. സുബ്രഹ്മണ്യനായി(30) ഫയര്‍ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാട്ടുകാര്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടനും കുടുംബവും ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത് നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. കുട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നവന്നപ്പോഴാണ് ബന്ധു മിഥുനെ മരണം മഴവെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിലെത്തി കവര്‍ന്നെടുത്തത്.

Content Highlight: Two families no more after heavy rain in kerala