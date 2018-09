പനാജി: ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കരുടെ പിന്‍ഗാമിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായ സുധിന്‍ ധവാലികര്‍ എത്തുമെന്ന് സൂചന. കടുത്ത പനിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഗോവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മനോഹര്‍ പരീക്കറെ തുടര്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്‍ഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നേതൃത്വമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത്. രണ്ട് മുതിര്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പനാജിയിലെത്തിയതും ഗോവയ്ക്ക് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വാര്‍ത്തയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്നു.

വിവാദ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംനേടിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് സുധിന്‍ ധവാലികര്‍. 2014ല്‍ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഇഷ്ടസങ്കേതമായ ഗോവ ബീച്ചില്‍ ബിക്കിനി നിരോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാം. പക്ഷേ പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ ബിക്കിനി പോലുള്ള വസ്ത്രം നിരോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ധവാലികറുടെ പ്രസ്താവന.

