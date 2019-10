ബെംഗളൂരു : കോപ്പിയടിക്കുന്നത് തടയാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ തല കാര്‍ഡ്‌ബോര്‍ഡ് കൊണ്ട് മൂടി പരീക്ഷയെഴുതിപ്പിച്ച് കോളേജ്. കര്‍ണാടകയിലെ ഭഗത് പ്രീ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നത്. തല കാര്‍ഡ്‌ബോര്‍ഡ് പെട്ടി കൊണ്ട് മൂടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതും ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍ പരീക്ഷ വീക്ഷിക്കുന്നതുമെല്ലാം പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ചിത്രം വ്യാപകമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നടപടിയാണെന്നാണ് കര്‍ണാടക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എസ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം.

"ഇതൊരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല. വിദ്യാര്‍ഥികളെ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആർക്കും ഒരവകാശവുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ട കൃത്യങ്ങള്‍ വേണ്ടരീതിയില്‍ തന്നെ നേരിടും", എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

എന്നാല്‍ ബിഹാറിലെ ഒരു കോളേജ് ഇത് പോലുള്ള രീതി അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേളേജ് തലവന്‍ എംബി സതീഷ് ന്യായീകരിച്ചത്.

"കുട്ടികളുടെ മികവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തത്. പരീക്ഷയെഴുതുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ മാറാന്‍ പാടില്ല. പെട്ടിയുടെ മുന്‍ഭാഗം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതുപരീക്ഷണമാണ്", പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോളേജ് അധികാരികള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

