ന്യൂഡൽഹി: ജി.എസ്.ടി. നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ ആനമണ്ടന്‍ ചിന്തയെന്ന് പരിഹസിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി ഒടുവില്‍ അത് നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രാഹുല്‍. ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോവുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലതാണ് വൈകിയെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു

നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുള്‍പ്പെടെ 99% സാധനങ്ങളുടെയും നികുതിനിരക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു താഴെയാക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പഴയ കാര്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ട്വീറ്റ്.

'ഗബ്ബര്‍ സിങ് ടാക്സിന്റെ ഗാഢനിദ്രയില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് ഒടുവില്‍ നരേന്ദ്ര മോദിജിയെ ഉണര്‍ത്താനായി. ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണെങ്കിലും പണ്ട് ആക്ഷേപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ 'മണ്ടന്‍ചിന്ത' ഇപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വൈകിയാണെങ്കിലും നടപ്പാക്കാതെ പോയില്ല നരേന്ദ്രജി' എന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

The Congress Party has finally jolted Narendra Ji from his deep slumber on Gabbar Singh Tax.



Though still drowsy, he now wants to implement what he had earlier called the Congress Party’s, “Grand Stupid Thought”.



Better late then never Narendra Ji! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 20, 2018