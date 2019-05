ന്യൂഡൽഹി: പശുവിന്റെ പേരിലും ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്ന ഉത്തരേന്ത്യന്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പിയെ വിജയിപ്പിച്ച് ജനം. ഇന്ത്യ സ്‌പെന്‍ഡ്.കോം നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടെുപ്പ് അവലോകനത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകളുള്ളത്.

പശുവിന്റെ പേരില്‍ ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അരങ്ങേറിയ 83 ലോക്‌സഭ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 60-ലും വിജയിച്ചത് ബിജെപിയാണ്. ബിജെപിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റുകളാകട്ടെ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു.

ബീഹാര്‍, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പശുവിന്റെ പേരില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും ബിജെപി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല കണക്കുകളില്‍ വ്യക്തമാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ആകെ 127 അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് പശുവിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യ സ്‌പെന്റ് പുറത്ത വിട്ട കണക്കുകളില്‍ പറയുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളിലായി 47 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 302 പേര്‍ ഇരകളായിട്ടുണ്ട്.

Of 83 constituencies reporting cow-related hate violence between 2014 & 2019, the BJP won 63. In 2014, it had won 60 of these seats. #ElectionsResults2019 https://t.co/sBTuwSwqtH pic.twitter.com/cUhZzmXuKu