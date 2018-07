ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ഭര്‍ത്താവിനും വിവാഹത്തിനും വേണ്ടിമാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ദാവൂദി ബൊഹ്‌റ മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികളിലെ ചേലാകർമ്മവുമായി (FGM) ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.



ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. സ്ത്രീകള്‍ ഭര്‍ത്താവിന് കീഴടങ്ങണമെന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയെ ലംഘിക്കലാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണതയെ തകര്‍ക്കുന്ന മതപരമായ ഏതുതരം ആചാരത്തെയും എതിര്‍ക്കുന്നതായി ഹര്‍ജിയില്‍ കക്ഷിചേര്‍ന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഷിയാ ഉപവിഭാഗമായ ദാവൂദി ബൊഹ്‌റകളാണ് മതപരമായ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘാത്‌ന അല്ലെങ്കില്‍ ഘാഫ്‌സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചേലാകർമ്മ ആചാരം പിന്തുടരുന്നത്. ആറോ ഏഴോ വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം ഡോക്ടറോ, വയറ്റാട്ടികളോ ആണ് ഛേദിക്കുന്നത്.



പെണ്‍കുട്ടികളിലെ ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകളില്‍ ലൈംഗിക താത്പര്യം കുറയുമെന്നും ഇതുമൂലം വിവാഹേതര ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടില്ലെന്നുമാണ്‌ വിശ്വാസം.

സ്ത്രീ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഈ ആചാരം തുടരാനാകില്ലെന്നും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മറ്റുപല കടമകളും നിര്‍വഹിക്കാനുണ്ടാകുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങളായ ജസ്റ്റിസ് എം.എല്‍ ഖാല്‍വിക്കറും, ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേസ് ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ഭരണഘടനാബെഞ്ച് ഹര്‍ജി പരിശോധിക്കണമെന്നും നേരത്തെ കേസിന്റെ വിസ്താരത്തിനിടെ മുസ്ലീം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ എഎം സിങ്‌വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയം ഛേദിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ കോടതി ഇടപെടരുതെന്നും സിങ്‌വി കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.

പെണ്‍കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ഈ ആചാരം കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ 27 ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഈ ആചാരം നിരോധിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി കേസില്‍ ഹാജരായ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ വേണുഗോപാല്‍ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



Content highlight: females Do Not Live Only for a Marriage and Husband, Says SC on Female Genital Mutilation