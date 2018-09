ഹൈദരാബാദ്: ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിച്ച് ജയില്‍വകുപ്പ് മാതൃകയാകുന്നു. തെലങ്കാന ജയില്‍ വകുപ്പാണ് തടവുപുള്ളികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ വേറിട്ട പദ്ധതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ ജീവിതമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തിക്കൊടുക്കുന്നതു വഴി വീണ്ടും ഇവര്‍ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി നൂതന പരിപാടികളാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

തൊഴില്‍മേള വഴിയാണ് തടവുകാര്‍ക്ക് ജയില്‍ വകുപ്പ് ജോലി കണ്ടെത്തി നല്‍കുന്നത്. ഡ്രൈവര്‍, ടെക്‌നീഷ്യന്‍, ഇല്കട്രീഷ്യന്‍, ഹൗസ് കീപ്പിങ്, മാര്‍ക്കറ്റിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി 155 പേര്‍ക്കാണ് ജോലി നല്‍കുന്നത്. ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട്, എച്ച് ഡി എഫ്‌സി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ 12 കമ്പനികള്‍ മേളയുടെ ഭാഗമായി. മൊത്തം 230 പേരാണ് മേളയില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാലും സമൂഹം ഇവരെ കുറ്റവാളികളായി കാണുന്നതും, ജോലി നല്‍കാന്‍ ആരും തയ്യാറാകാത്തതുമായ സാഹചര്യം മറികടക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്.

