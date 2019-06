റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ദുംക ഗ്രാമത്തില്‍ യുവാവിനെയും യുവതിയെയും പ്രദേശവാസികള്‍ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും നഗ്നരാക്കി നടത്തുകയും ചെയ്‌തെന്ന് പരാതി.വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഗ്രാമീണര്‍ നോക്കി നില്‍ക്കെയാണ് ഇരുവരെയും നഗ്നരാക്കി ഗ്രാമം മുഴുവനും നടത്തിയത്. കണ്ടു നിന്നവരാരും തടയാന്‍ പോലും മുതിര്‍ന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു

"മര്‍ദ്ദനമേറ്റ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തുന്നത്. അവരെ പിന്നീട് സരയ്യാഹ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. അന്വേഷണത്തില്‍ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്," ദുംക എസ്പി വൈ എസ് രമേശ് പറഞ്ഞു.

ഇരകള്‍ക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ പോക്‌സോ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരേ നടപടിയെടുക്കാനാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഗ്രാമത്തില്‍ പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എസ് പി രമേശ് പറഞ്ഞു.

അക്രമത്തിനെതിരേ ഗ്രാമവാസികള്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

content highlights: couple stripped and forced to parade in Jarkhand