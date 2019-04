തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കുരുന്നുകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോംവഴി തേടുന്നു. സാമൂഹികനീതിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. ഈമാസം 27-ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിക്കാന്‍ സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ് നടത്തിയ കുടുംബ സര്‍വേയനുസരിച്ച് 11,72,433 കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ കുടുംബത്തില്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 32,654 കുടുംബങ്ങളില്‍ രണ്ടാനച്ഛനോ രണ്ടാനമ്മയോ ആണ്. 94,685 കുടുംബങ്ങളില്‍ രക്ഷിതാക്കളിലാരെങ്കിലും മദ്യപരെന്നും കണ്ടെത്തി.

സര്‍വേയ്ക്കുശേഷം തുടര്‍നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്തിടെ ഇടുക്കിയിലും കഴിഞ്ഞദിവസം ആലുവയിലും സ്വന്തംവീട്ടില്‍നിന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ക്രൂരപീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കരുതല്‍നടപടികള്‍ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് സമൂഹികനീതി സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി ബിജുപ്രഭാകര്‍ പറഞ്ഞു.

സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചശേഷം കുട്ടികളുടെ വിവരം പഞ്ചായത്തുതല ജാഗ്രതാ സമിതികള്‍ക്കും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കൈമാറി നിരീക്ഷണം കര്‍ശനമാക്കും. കുടുംബങ്ങളുടെയോ കുട്ടികളുടെയോ വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തില്ല. ഇത്തരം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കരുതല്‍ നല്‍കാന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കും.

കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അധ്യാപകര്‍ നിരീക്ഷിച്ച് കൗണ്‍സലിങ്ങും തുടര്‍നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കണമെന്ന് ഷഫീഖ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. 2014-ല്‍ ഇടുക്കിയില്‍ പത്തുവയസ്സുകാരനെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഷഫീഖ് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ കണക്കിലെടുത്താണ് അങ്കണവാടിപ്രവര്‍ത്തകരെ ഉപയോഗിച്ച് ശിഥിലബന്ധങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരം ശേഖരിച്ചത്.

Content Highlights: Children Are not safe in their Own Homes, Department of Social Justice