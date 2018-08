ഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ പഹര്‍ഗഞ്ചില്‍ നിന്ന് 39 നേപ്പാളി പെണ്‍കുട്ടികളെ ഡല്‍ഹി വനീതാ കമ്മീഷനും സിറ്റി പോലീസും നടത്തിയ സംയുക്ത ശ്രമത്തിനിടെ മോചിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യകടത്ത് സംഘം പഹര്‍ഗഞ്ചിലെ ഹൃദയ് ഹോട്ടലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഇവരെ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്.

പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച രക്ഷാദൗത്യം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ആറുമണിയായെന്ന് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹോട്ടലില്‍ മുഴുവനും നോപ്പാളി പെണ്‍കുട്ടികളെയാണ് അനധികൃതമായി പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്താനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ വലിയൊരു റാക്കറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായും രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡല്‍ഹി വനിതാകമ്മീഷന്‍ പ്രതിനിധി സ്വാധി മലിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

