ജോലിയില്ലാതെ, കൂലിയില്ലാതെ മനുഷ്യര്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കോവിഡ് കാലത്ത് മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നാല്‍ എങ്ങനെ മദ്യപര്‍ മദ്യം വാങ്ങും. കുടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഖജനാവ് പൂട്ടേണ്ടിവരും. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്‍ മദ്യപാനവായ്പ അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കനിയണം എന്ന് സരസമായി മാതൃഭൂമിക്ക് കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വായനക്കാരന്‍. 22.05.2020-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലാണ് കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

വാടാനപ്പള്ളിയില്‍നിന്നുള്ള രംഗനാഥന്‍ വയക്കാട്ടില്‍ ആണ് കത്തിനു പിന്നില്‍.

കത്തിങ്ങനെ

വേലയില്ല, കൂലിയില്ല; രണ്ടുമാസമായി പണി കിട്ടിയിട്ട്. ബിവറേജസ് തുറക്കാത്തതിനാല്‍ മദ്യപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുന്നു. ജീവന്‍രക്ഷാ ഔഷധമല്ലേ? തുറന്നാല്‍ കുടിക്കാനുള്ള ത്വരയുണ്ടാകും. തത്കാലം ഒരാളും ജോലി തരാനും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെനിന്ന് പണമെടുത്ത് മദ്യം വാങ്ങും?

കുടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഖജനാവ് പൂട്ടേണ്ടിവരും. അത് എന്തായാലും വേണ്ട, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ, കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഓടിക്കേണ്ടതല്ലേ, റോഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കേണ്ടതല്ലേ... അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങള്‍ അതിനാല്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുതരാന്‍ ധനകാര്യ-എക്‌സൈസ്-ദേവസ്വം വകുപ്പുകളോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. വീടുെവക്കാന്‍ ഭവനവായ്പ കൊടുക്കുന്നു, കൃഷിചെയ്യാന്‍ കാര്‍ഷികവായ്പ, വ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ലോണ്‍, പശുവിനെ വളര്‍ത്താന്‍ ലോണ്‍ -ഒരു മദ്യപാനലോണ്‍ അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കനിയണം. മറ്റുവായ്പകള്‍ എടുക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് തുച്ഛമായ നികുതിയാണ് സര്‍ക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നത്. മദ്യപര്‍ 90 ശതമാനവും തിരിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് തരുന്നു.

ഒരു കാര്യംകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം: കുടിക്കുന്ന മദ്യത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ 300 ശതമാനം മുതല്‍ 900 ശതമാനംവരെ നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ : ആത്മാര്‍ഥ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ്ഡ് മദ്യപര്‍ക്ക് ഒരു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണം. അവര്‍ തരുന്ന പണത്തില്‍നിന്നുതന്നെ സര്‍ക്കാരിന് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം. ഹെല്‍മറ്റുവെച്ച്‌ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നവരെ അതില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അന്തസ്സായി നെഞ്ചു വിരിച്ച് കൂലിയായി കിട്ടിയ പണം മുഴുവന്‍ ഖജനാവില്‍ അടയ്ക്കുന്നവരെ മാത്രം ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് പരിഗണിക്കുക. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് നിറഞ്ഞു കവിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

