മീററ്റ്: വിവാഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ദളിത് യുവതിയെയും പിതാവിനെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മീററ്റിലെ ടി.പി. നഗർ സ്വദേശികളായ രാജ് കുമാർ, മകൾ അഞ്ചൽ(19) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഞ്ചലിന്റെ വിവാഹം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. വെടിവെപ്പിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ മകനും പരിക്കേറ്റു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സാഗർ എന്ന യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും രാജ്കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വെടിയുതിർത്തത്. അഞ്ചലിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാഗർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാഗറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് അഞ്ചലിന് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു യുവാവുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ സാഗറും സുഹൃത്തുക്കളും അഞ്ചലിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി രാജ്കുമാറിന്റെ മൂത്ത മകനായ അമനും പറഞ്ഞു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സംഘം വെടിയുതിർത്തത്. വെടിയേറ്റ അഞ്ചൽ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജ്കുമാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ സാഗറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യപ്രതി സാഗറും അമ്മ രേഖയും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ഇവർ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.



