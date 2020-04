ഹോങ്കോങ്: നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുമ്പോൾ ലോകം ഇത്ര ഭീതിയിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചൈനയ്‍ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പുതിയ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തായ്വാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും സമാനതകൾ നിരവധിയാണ്. രണ്ടും ദ്വീപ്‌ പ്രദേശങ്ങൾ, രണ്ടിടങ്ങളിലും 2.4 കോടി ജനങ്ങൾ, അതിർത്തികളിൽ എപ്പോഴും കർശന പരിശോധനകൾ, ചൈനയുമായി ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധവും. ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുടെയും സമാനതകൾ.

ജനുവരി 25 നാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ 10 ആഴ്ചയ്‍ക്ക് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 5,000 പേരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം തായ്വാനിൽ 400 പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇതേസമയം രോഗം പകർന്നത്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്‍ക്ക് പറ്റിയ പിഴവ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വൈറസ് പടർന്നുപിടിക്കാൻ കാരണമായത്. എന്നാൽ തായ്വാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതികുന്നതെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.

2003ൽ ലോകം ഞെട്ടിയ വൈറസ് രോഗമായ സാർസിനേപ്പറ്റി ഓർമയുണ്ടോ? സിവിയര്‍ അക്യൂട്ട് റെസ്പിരേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന സാർസ് പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവുമധികം ദുരന്തം നേരിട്ടവരാണ് തായ്വാൻ കാർ. 150,000 പേരെ രോഗം ബാധിക്കുകയും 181 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാർസിനെ നേരിടാൻ തായ്വാൻ ജനത പരിശീലിച്ചതിനാൽ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് തായ്വാന് വളരെ പെട്ടന്ന് സാധിച്ചു. സാർസിന്റെ സമയത്ത് സ്വീകരിച്ച കർശന സാമൂഹ്യ ചട്ടക്കൂടുകൾ സർക്കാരിന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സാർസിന്റെ സമയത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ശീലം പരിചിതമായതിനാൽ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും തായ്വാൻ ജനത അക്കാര്യം അനുവർത്തിച്ചു.

സാർസ് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ കാരണം കൊറോണ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അവർ 124 ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കി.

മാസ്കുകളുടെ ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിച്ചു, എല്ലാവരിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. മുമ്പ് ന്യുമോണിയ ഇല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞവരിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി. വൈറസ് ബാധയേപ്പറ്റി മറച്ചുവെക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്രയധികം നടപടികൾ വ്യാപകമാക്കിയതോടെ ലോകം ഭീതിയിലമർന്നപ്പോഴും തായ്വാൻ വൈറസിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത പ്രദേശമായി മാറി.

ചൈനയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഏറ്റവുമധികം പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായി തായ്വാൻ മാറുമെന്ന് കരുതിയിടത്താണ്‌ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ നടപടികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി തായവാൻ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്‌. ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയ ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കാത്ത പ്രദേശവും തായ്വാനാണ്.

Content Highlights:Why Taiwan's COVID-19 Response is Among the Best