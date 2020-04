ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച 25വയസുള്ള യുവാവ് മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കൊറോണ മരണമാണിത്. തിങ്കളാഴ്ച മരണപ്പെട്ട യുവാവിന് കൊറോണ ബാധയുണ്ടെന്ന പരിശോധന ഫലം ബുധനാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാസ്തി സ്വദേശിയായ യുവാവ് അടുത്തിടെയാണ് മുംബൈയിൽനിന്ന് യുപിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

വൃക്ക, കരൾ സംബന്ധമായ രോഗത്തെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് യുവാവിനെ ഗോരഖ്പൂരിലെ ബിആർഡി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗണേഷ് കുമാർ പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യം ബാസ്തി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ യുവാവിനെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഗോരഖ്പുരിലെ ബിആർഡി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ യുവാവിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാരെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും ഇയാളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

