മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വനിതാ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു എഎസ്ഐക്കും, ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിനുമാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലബാർ ഹില്ലിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വർഷ എന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഇവരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആറ് പോലീസുകാർ നിരീക്ഷണത്തിലായി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിരവധി മന്ത്രിമാർക്ക് മലബാർ ഹില്ലിൽ ഔദ്യോഗിക വസതികളുണ്ട്. ഇവിടെ സുരക്ഷാ ജോലിക്കുൾപ്പെടെ നിയോഗിച്ചവരിൽ പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് വനിതാ പോലീസുകാർ. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തുന്നത് ഔദ്യോഗിക ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

നിലവിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേർക്കും ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ഒരുലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലുമുള്ള പോലീസുകാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചാൽ അതാത് യൂണിറ്റിലെ കമാൻഡർമാർ അവർക്ക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ഒരുലക്ഷം രൂപ പോലീസ് ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസായി നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് ഡിജിപി സുബോധ് കുമാർ ജെയ്സ്വാൾ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

നിലവിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 37 പോലീസുകാർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ഡൗൺ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ രോഗബാധയുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതുവഴിയാണ് ഇവരിൽ പലർക്കും രോഗം ബാധിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച പോലീസുകാരിൽ ഏറെയും മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധയുള്ളത് മുംബൈയിലാണ്.

