മുംബൈ: ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ രണ്ടു താജ് ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ഫോൺ സന്ദേശം. കൊളാബയിലെ ദ താജ്മഹൽ പാലസ്, ബാന്ദ്രയിലെ താജ് ലാൻഡ്സ് എൻഡ് എന്നീ ഹോട്ടലുകളിലെ ലാൻഡ്ലൈനിലേക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഫോൺസന്ദേശമെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നാണ് ഭീഷണി. ഇതേ തുടർന്ന് ഹോട്ടലുകളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. ഭീഷണി സന്ദേശവുമായി വിളിച്ച വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

'ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളുടെയും പങ്കാളികളുടെയും സുരക്ഷ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതിപ്രധാനമാണ്. കോളുകൾ വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.' താജ് ഹോട്ടലുകൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

2008-ലെ മുംബൈ ആക്രമണത്തിൽ ഭീകരർ കോളാബോയിലെ താജ് മഹൽ പാലസിൽ ആകമണം നടത്തിയിരുന്നു.

