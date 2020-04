ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി സ്ഥാപകരിലൊരാളും പ്രമുഖ വാർത്താ അവതാരകനുമായ അർണബ് ഗോസാമി എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ചാനലിലെ തത്സമയ ചർച്ചാ വേളയിലാണ് താൻ രാജിവെക്കുന്നതായി അർണബ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഗഡിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ടാണ് രാജിയെന്നാണ് വിവരം.

പാൽഗഡിൽ നടന്നത് തെറ്റിധരണയുടെ പുറത്തുണ്ടായ അക്രമമല്ലെന്നും അതിനു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണെന്നുമാണ് അർണബ് ചാനൽ ചർച്ചക്കിടെ പറഞ്ഞത്.

ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നസറുദ്ദീൻ ഷാ, അപർണാ സെൻ, രാമചന്ദ്ര ഗുഹ, സിദ്ദാർഥ് വരദരാജരൻ, മറ്റ് അവാർഡ് വാപസി ഗാങ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്ത് വരുമായിരുന്നില്ലേയെന്നും അർണബ് ചോദിച്ചു.

തുടർന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് പ്രസിഡന്റ് ശേഖർ ഗുപ്തയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അർണബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: വിഷയത്തിൽ പുറത്തുവരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളിൽ നിശ്ബദത പാലിക്കുന്നതിനാൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിന് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസ്യത അവശേഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഘടന വെറും സ്വാർഥ താത്‌പര്യക്കാരുടേതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ഞാൻ ഇഅതിലെ അംഗമായിരുന്നു. സംഘടന എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സുകൾ ബലികഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നു- അർണബ് പറഞ്ഞു.

ചാനൽ ചർച്ചക്കിടെ പരസ്യമായാണ് അർണബ് രാജിപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അതേസമയം എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

