ന്യൂയോർക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാളുകൾ കോവിഡ്-19 മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായ 11 രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കുകളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നും നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ 25,000 പേരെങ്കിലും അധികമായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മാത്രം ധാരാളം ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. ഇവരിൽ അധികവും കോവിഡ്-19 മൂലമാകാം. എന്നാൽ ആശുപത്രികളിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെയുള്ള മരണങ്ങൾ ആരും കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ന്യൂയോർക്ക്, ഇസ്താംബുൾ, ജക്കാർത്ത തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ മരണ നിരക്കാണ് ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രോഗനിർണയം നടത്താത്തവരിലെ മരണവും മരണ സഖ്യ കുറച്ചുകാണിക്കാനുള്ള സർക്കാരുകളുടെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ 1,78,000 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ലോകത്താകമാനം മരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കണക്കുകൾ.

വരുന്ന കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. ജർമനി ആസ്ഥാനമായ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെമോഗ്രാഫിഗക് റിസർച്ചിലെ ഡെമോഗ്രാഫിലെ ടിം റിഫി ഈയൊരു സൂചനയാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ മരിച്ചവരിൽ പലരും രോഗബാധിതരായിരുന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. തുർക്കിയിൽ മാർച്ച് പകുതിയോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർഥം ഫെബ്രുവരിയിൽ തുർക്കിയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പുതന്നെ നിരവധി ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

സമാനമായി ഇന്തൊനേഷ്യയിൽ 84 പേരാണ് മാർച്ചിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ കാലത്ത് ജക്കാർത്തയിൽ മാത്രം 1,000 മൃതദേഹങ്ങളാണ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. 20 മുതൽ 30 ശതമാനത്തിന്റെ വരെ വ്യത്യാസം കണക്കുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വരും നാളുകളിൽ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Content Highlights:Tracking the True Toll of the Coronavirus Crisis in 11 Countries