വാഷിങ്ടൺ: കോവിഡ് 19 ബാധയുടെ സൂചനകളാവാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്ക് ആറ് പുതിയ ലക്ഷണങ്ങളെക്കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അമേരിക്കയിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംഘടനയായ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്റ് പ്രിവൻഷൻ. നിലവിലെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ ലക്ഷണങ്ങളെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശരീരത്തിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക, തണുപ്പിനൊപ്പമുള്ള വിറയൽ, പേശീവേദന, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, രുചിയും മണവും നഷ്ടമാവൽ എന്നിവയാണ് പുതിയ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് സി.ഡി.സി.പി പറയുന്നു. പനി, കഫക്കെട്ട്, ശ്വസനപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു നേരത്തെ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളായി പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. മൂക്കൊലിപ്പ് ചില കോവിഡ് രോഗികളിൽ ലക്ഷണമായി കാണാറുണ്ടെങ്കിലും തുമ്മൽ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും സി.ഡി.സി.പി പറയുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ മുതൽ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരെ പ്രകടമായേക്കാം, രോഗബാധ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി രണ്ട് മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ പ്രകടമാവുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില അടിയന്തര ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഗുരുതര ശ്വസനപ്രശ്നങ്ങൾ, നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, ബോധക്കുറവ്, നീലനിറത്തിലുള്ള മുഖം, ചുണ്ടുകൾ എന്നിവ പ്രകടമായാൽ ഉടനടി മെഡിക്കൽ സഹായം ഉറപ്പാക്കണം.

വരണ്ട ചുമ, പനി എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ മെഡിക്കൽ സഹായം തേടണം എന്നായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ Content സംഘടനയും സിഡിസിപിയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് രുചിയും ഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടൽ, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, വയറിളക്കം എന്നിവയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളായ കുട്ടികളിലും വയോധികരിലും കാലിലും വിരലുകളിലും നീലനിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും സാധാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഡിസിപി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

