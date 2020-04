വാഷിങ്ടൺ: കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലെ നാവികരെ ഗുവാമിലെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റി ക്വാറന്റൈൻചെയ്യുമെന്ന് യുഎസ് നാവിക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഗുവാം തുറമുഖത്തുള്ള തിയോഡർ റൂസ് വെൽറ്റ് എന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലെ നൂറോളം നാവികർക്കാണ് നിലവിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നാവികരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാന്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൈറ്റ് ക്രോസിയർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസിലെ മുതിർന്ന നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് കത്തയച്ചിരുന്നു. കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ ആയിരത്തോളം നാവികരെ നിലവിൽ കപ്പലിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 2700 നാവികരെകൂടി കപ്പലിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് യുഎസ് നാവികസേന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി തോമസ് മോൾഡി വ്യക്തമാക്കി.

കപ്പലിലെ 4800 പേരിൽ 1273 പേർക്ക് ഇതുവരെ കൊറോണ പരിശോധന നടത്തി. ഇതിൽ ചിലരുടെ പരിശോധനാഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും തോമസ് മോൾഡി പറഞ്ഞു. 93 നാവികർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ബുധനാഴ്ച മോൾഡി അറിയിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കൂടുതൽ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ വരുന്നതോടെ കപ്പലിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് മുതിർന്ന പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌യുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് വലിയ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായതിനാൽ മുഴുവൻ നാവികരേയും കപ്പിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് നാവിക ദൗത്യ തലവൻ ആദം മൈക്ക് ഗിൽഡെ അറിയിച്ചു. കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷയ്‍ക്കായും അവശ്യകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയിരത്തോളം നാവികരെ കപ്പലിൽതന്നെ നിലനിർത്തുമെന്ന് ഗിൽഡെ വ്യക്തമാക്കി.

