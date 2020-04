ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖല കോവിഡിനേയും ലോക്ക് ഡൗണിനേയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പൂർണമായും സജ്ജമായിട്ടില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ഉണ്ടായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടപലായനം ശൈത്യകാല വിളവെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗൺ രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കും. ലോക്ക് ഡൗൺ ഇനിയും നീട്ടിയാൽ കാർഷികമേഖലയെ മാത്രമല്ല അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രീമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഗ്രാമീണ മേഖല കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോഴും പൂർണമായും സജ്ജമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രമുഖ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ അണിയറക്കാരനുമായ എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പ്രശ്നത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ആവശ്യമാണ്. 21 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇപ്പോൾ സംഭരിച്ചവയെല്ലാം നശിച്ചുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം യഥാവിധി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്വാമിനാഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിൽ ഗ്രാമീണ മേഖവല നിരവധി പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൂടി കടന്നുവന്നതെന്നും സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഗ്രാമങ്ങൾ തയ്‌യാറായിട്ടില്ല. ഇതിനായി പഞ്ചായത്തുകൾ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമാകണം. ഇതിനൊപ്പം കർഷകർക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പുതിയ വിപണ രീതികളും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

