ന്യൂയോർക്ക്: കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 430,000 യാത്രക്കാർ ചൈനയിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തി. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽനിന്ന് ആയിരത്തോളം യാത്രക്കാരടക്കമാണ് ചൈനയിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങളില്‍ യുഎസിലെത്തിയതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌യുന്നു.

വൈറസ് വിവരം ആദ്യമായി ചൈന പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലെ 17 നഗരങ്ങളിലേക്ക് 1300ലേറെ വിമാനങ്ങളാണ് ചൈനയിൽനിന്ന് സർവീസ് നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രംപ് ചില യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 40,000ത്തോളം ആളുകൾ അമേരിക്കയിലെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ജനുവരി തുടക്കത്തിൽ ചൈന വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീകരത തുറന്നുപറയാതിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽനിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധനയ്‍ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നില്ല. ജനുവരി പകുതിയോടെ മാത്രമാണ് ലോസ് ആഞ്ചൽസ്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്ക്കോ, ന്യൂയോർക്ക് എന്നീ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത് വുഹാനിൽനിന്ന് എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വുഹാനിൽനിന്നുള്ള ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം യാത്രക്കാർ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി അമേരിക്കയിലെത്തിയതായി വ്യോമയാന ഡാറ്റ കമ്പനിയായ വാരിഫ്ളൈറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു

ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുപ്രകാരം 12 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് നിലവിൽ ലോകത്താകമാനം വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ്. ഏപ്രിൽ നാല് വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 3,11,544 കൊറോണ രോഗികളാണ് യുഎസിലുള്ളത്. 8400ലേറെ പേർ യുഎസിൽ മാത്രം മരണപ്പെട്ടു. ലോകത്താകമാനം മരണം 64,000 കടന്നു.

content highlights: Over 4,00,000 People Travelled to US From China Before Trump Imposed Covid-19 Travel Ban