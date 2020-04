ചണ്ഡിഗഡ്: ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പഞ്ചാബിൽ 15 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് കൂടി കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതായി വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി വിജയ് ഇന്ദർ സിംഗ്ല. ഫീസ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നിർദേശം പാലിക്കാത്ത 38 സ്വകാര്യ സ്കുളുകൾക്കെതിരേ ഇതുവരെ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാൻ ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളുടെ എൻഒസി റദ്ദാക്കുമെന്നും വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവ് കഴിയുന്നതുവരെ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഗതാഗത ഫീസും പുസ്തക തുകയും ഈടാക്കരുതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ അടുത്ത അധ്യയനവർഷത്തെ പ്രവേശനം പുനക്രമീകരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നേരത്തെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലായതിന് ശേഷം 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നും ഇക്കാലയളവിലെ പിഴ തുക ഈടാക്കരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

