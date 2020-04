വാഷിങ്ടൺ: കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലെ നാവികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്യാപ്റ്റന്റെ കത്ത്. തിയോഡർ റൂസ്‌വെല്‍റ്റ് എന്ന കപ്പലിലെ നാവികർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികൾക്കുമായി ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൈറ്റ് ക്രോസിയർ യുഎസ് നാവികസേന അധികൃതർക്ക് കത്തയച്ചത്.

'ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലല്ല, ഞങ്ങള്‍ക്കു മരിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയ സമ്പത്തായ നാവികരെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടും. കപ്പലിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.' 4000 നാവികരേയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ക്യാപ്റ്റന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു'.

സാൻ ഫ്രാൻസിസിക്കോ ക്രോണിക്കിളാണ് സഹായം തേടിയുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെ സന്ദേശം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് കപ്പലിൽ ആദ്യ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ കപ്പലിലെ എൺപതോളം നാവികർക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൊറോണ ബാധയെത്തുടർന്ന് തീരത്തടിപ്പിച്ച കപ്പൽ നിലവിൽ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലെ ഗുവാം തുറമുഖത്താണുള്ളത്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ കത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. ഗുവാമിലുള്ള കപ്പലിൽനിന്ന് നാവികരെ ഇറക്കാൻ നാവികസേന ദിവസങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരികയാണെന്ന് യുഎസ് നാവിക സെക്രട്ടറി തോമസ് മോഡ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഗുവാമിൽ എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കിടക്കകൾ ലഭ്യമല്ല. ഹോട്ടലുകൾ ആശുപത്രിയാക്കാനും താത്‌കാലിക കൂടാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നാവികസേന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ച നടത്തിവരികയാണെന്നും മോഡ്ലി പറഞ്ഞു.

content highlightsNot At War. Sailors Don't Need To Die: US Captain On COVID-19-Hit Ship