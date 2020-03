ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പാര്‍ക്കുകളില്‍ ഇത്തരം നിയമലംഘകരെ കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

'തലസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം. എല്ലായിടത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ല. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വ്യായാമങ്ങള്‍ അവരവരുടെ വീടുകളിലാക്കണമെന്നും പശ്ചിമ മേഖല ജോയന്റ് കമ്മീഷ്ണര്‍ ശാലിന് സിങ് വ്യക്തമാക്കി'.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആറ് മാസം തടവോ 1,000 പിഴയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ശിക്ഷകള്‍ ഒന്നിച്ചോ ലഭിക്കും. കര്‍ഫ്യൂ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചതിന് മാര്‍ച്ച് 29ന് ശേഷം 153 കേസുകളാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

