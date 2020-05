മുംബൈ: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. മഹാത്മ ജ്യോതിഭ ഫൂലെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും 100 ശതമാനം സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മുഴുവൻ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെന്നും മന്ത്രി രാജേഷ് തോപെ അവകാശപ്പെട്ടു. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ 85 ശതമാനം ആളുകളെ കോവിഡ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള ബാക്കി 15 ശതമാനത്തെ കൂടി ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

കേവിഡ് ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്ന രോഗികളിൽനിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വലിയ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുവെന്നുള്ള പരാതികൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളും മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 11,506 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 485 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുംബൈയിൽ മാത്രം എട്ടായിരത്തോളം രോഗികളുണ്ട്. പുണെയിലും താനെയിലും ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് രോഗം പിടിപെട്ടവരുടെ എണ്ണം.

content highlights:Maharashtra to offer free treatment for COVID patients in private hospitals too