മുംബൈ: ലോക്ക് ഡൗണിനിടയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എംഎൻഎസ് നേതാവ് രാജ് താക്കറെ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമാണെന്നും മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിനുപയോഗിക്കാമെന്നുമാണ് രാജ് താക്കറെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മദ്യശാലകൾ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയ്ക്ക് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർച്ച് 18 മുതൽ സംസ്ഥാനം ലോക്ക് ഡൗണിലാണ്. അതിനാൽ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തേണ്ട വരുമാനം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വരുമാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തിൽ രാജ് താക്കറെ പറയുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ ഇനി എത്രത്തോളം നീളുമെന്ന് കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും രാജ് താക്കറെ പറയുന്നു. മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ദോഷകരമായൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയോ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ അല്ല ഈയൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖജനാവിലേക്ക് വരുമാനം വന്നുകൊള്ളട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നും രാജ് താക്കറെ പറയുന്നു.

ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ട മേഖലകളായ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നത് ഖജനാവിന് ആശ്വാസമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മദ്യവിൽപ്പനയിലൂടെ ഒരുദിവസം എക്സൈസ് നികുതി ഇനത്തിൽ 41.66 കോടി രൂപ വരുമാനമായി ലഭിക്കും ഒരുമാസമാകുമ്പോൾ 1250 കോടിയും ഒരുവർഷം 14,000 കോടിയും ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

