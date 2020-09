ന്യൂഡൽഹി: നാല് മാസത്തെ ലോക്ഡൗണിലൂടെ 14 ലക്ഷം മുതൽ 29 ലക്ഷം വരെ കോവിഡ് കേസുകളും 37,000 മുതൽ 78,000 വരെ കോവിഡ് മരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ. ലോക്സഭയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

നാല് മാസത്തെ ലോക്ഡൗൺ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യവിഭവശേഷി കൂട്ടുന്നതിനും പി.പി.ഇ. കിറ്റ്, എൻ-95 മാസ്ക്, വെന്റിലേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാനുമായാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മാർച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഐസോലേഷൻ ബെഡ്ഡുകളും ഐസിയു ബെഡ്ഡുകളും വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി.പി.ഇ. കിറ്റ് അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യയിപ്പോൾ അവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാവുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കേസുകളുടേയും കോവിഡ് മരണങ്ങളുടേയും എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. കോവിഡ് കേസുകൾ 10 ലക്ഷത്തിൽ 3328, കോവിഡ് മരണം 10 ലക്ഷത്തിൽ 55 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു.കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നിരവധി വഴികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

Content Higlights: Lockdown prevented 37k to 78k deaths says Dr Harsh Vardhan in Lok Sabha