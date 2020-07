കൊൽക്കത്ത: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ഒരു ദിവസത്തിലേറെ സൂക്ഷിച്ചത് ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ. കൊൽക്കത്തയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ച 71 വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹമാണ് അധികൃതരുടെ അലംഭാവം കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് 71-കാരൻ മരിച്ചത്. ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ അന്നേദിവസം ഇയാൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ക്ലിനിക്കിൽനിന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ ഇയാള്‍ മരണപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മൃതദേഹം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തത്.

അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തിയ ഡോക്ടർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് പരിശോധനഫലം ലഭിക്കാതെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ മോർച്ചറികളൊന്നും മൃതദേഹം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം സ്വീകരിക്കൂ എന്നായിരുന്നു മോർച്ചറി നടത്തിപ്പുകാരുടെ നിലപാട്. വീട്ടുകാർ പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലറെ വിവരമറിയിക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നിർദേശം. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളോളം കൗൺസിലറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ല.

മരണം സംഭവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട് മൃതദേഹം അഴുകി തുടങ്ങിയതോടെയാണ്‌ വീട്ടുകാർ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസർ എത്തിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മൃതദേഹം ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി. അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് വീട്ടുകാരെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരെത്തി മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി കൊണ്ടുപോയി. മൃതദേഹം മാറ്റിയ ശേഷം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ അണുനശീകരണവും നടത്തി.

