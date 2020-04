തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ചില തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ചില വക്രബുദ്ധികളും കുരുട്ടുരാഷ്ട്രീയക്കാരുമാണ് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം പരാതികൾ ഇല്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ. അത്തരം വിഭാഗത്തിന് കൈത്താങ്ങ് നൽകേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിഥി ദേവോ ഭവഃ എന്നത് വെറുതെ എഴുതിവെക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല. മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും മാന്യമായ താമസ്ഥലവും വൈദ്യസഹായവും നൽകാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം

എന്നാൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തരാവുന്നില്ല. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ് അവരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. ലോക്ക് ഡൗൺ തീരുന്ന മുറയ്‍ക്ക് ഇവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നേരത്തെ തന്നെ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ഡൗണിന് ശേഷം പ്രത്യേക ട്രെയിൻ വേണമെന്നുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

